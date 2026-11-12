Americké stíhačky F-35 čeká zásadní modernizace. Podílejí se na ní i v závodě na Olomoucku

Vyšší výkon systému, který zajišťuje 14 důležitých funkcí včetně pomocného napájení, spouštění motoru a regulace teploty, mají zajistit hlavně softwarové aktualizace a úpravy kapalinového chlazení. Zásadní výhodou přitom je, že upgrade nevyžaduje konstrukční změny letounu a lze jej provést během plánované údržby, například souběžně s modernizací jádra motoru. Honeywell tak chce zvýšit chladicí kapacitu bez nutnosti vyvíjet zcela nový systém, jehož integrace do letounu by byla technicky i časově mnohem náročnější.
Modernizace se zaměří také na omezení neplánovaných výpadků. Analýza téměř milionu letových hodin v rámci globální flotily „ef pětatřicítek“ pomohla Honeywellu a výrobci letounu, společnosti Lockheed Martin, identifikovat hlavní příčiny případů, kdy se systém PTMS během letu vypnul. Nápravná opatření zahrnutá do upgradu by měla snížit četnost těchto událostí přibližně o 30 procent.
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P40 zároveň vytváří prostor pro další navyšování chladicí kapacity, v budoucnu až na 62 kilowattů či ještě více. Provozovatelé budou moci letouny postupně přizpůsobovat novým technologickým požadavkům, aniž by museli kompletně vyměnit systém nebo budovat novou infrastrukturu pro jeho údržbu. Honeywell plánuje modernizaci uvést do provozu v letech 2029 až 2030, tedy výrazně dříve, než by bylo možné vyvinout a nasadit zcela nové řešení.
„Provozovatelé potřebují zvýšit chladicí kapacitu a zlepšit provozní připravenost letounů v co nejkratším čase. Modernizace P40 splňuje oba požadavky. Vychází totiž z osvědčené architektury systému PTMS, který se využívá ve flotile F-35 po celém světě. Tento upgrade přináší výrazné navýšení chladicí kapacity v dohledné době a současně vytváří prostor pro další úpravy v souladu s budoucími požadavky na modernizaci letounů,“ uvedl Matt Milas, prezident divize Defense and Space společnosti Honeywell Aerospace.
Na F-35 už léta pracují i Češi
Jak již bylo uvedeno, na výrobě komponentů systému PTMS se podílí rovněž český závod Honeywell Aerospace v Hlubočkách na Olomoucku. Díly pocházející z této továrny jsou součástí současného systému a s jejich využitím se počítá právě i v modernizované verzi P40.
Závod v Hlubočkách se leteckému průmyslu věnuje už od roku 1951. Tehdy se zde začaly vyrábět díly pro proudové motory letounů MiG-15, později pak i pro známé modely jako L-29 Delfín, L-39 Albatros nebo turbovrtulový L-410. Kromě Hluboček Honeywell v Česku provozuje také výzkumné a vývojové středisko European Honeywell Technology Solutions v Brně, které se zaměřuje na pokročilé technologie a inženýrství.
Na stíhačkách F-35 přitom na Olomoucku pracují již několik let. V říjnu 2024 podepsaly společnosti Honeywell a Lockheed Martin dohodu o průmyslové spolupráci, jejímž cílem bylo rozšíření výrobní a servisní kapacity právě pro letouny páté generace, které má česká armáda začít používat od roku 2031. Díky tomu se závod v Hlubočkách stal důležitou součástí globálního dodavatelského řetězce programu F-35.
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V rámci zmíněné dohody Honeywell v Hlubočkách rozšířil výrobu a opravy takzvaných pomocných pohonných jednotek (APU), což je malý motor, který letadlu poskytuje pomocný zdroj energie během pobytu na zemi. Rozšíření místních kapacit mělo zvýšit dostupnost letounů a současně přineslo do Česka nové investice a technologicky náročná pracovní místa.