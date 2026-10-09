Americké firmy chtějí s novými technologiemi poroučet dešti. K setí mraků už využívají i drony

Od prvního pokusu vyvolat déšť rozséváním chemických látek z letadla přímo do mraků letos uběhlo 80 let. Postarali se o něj vědci z výzkumné laboratoře General Electric.
Experiment tehdy skončil nezdarem, neboť k němu použili suchý led namísto jodidu stříbrného, který se v průběhu dalších testů ukázal jako mnohem účinnější činidlo. Ovšem nutno podotknout, že ani o dalších osm dekád později se nedá říct, že by technika osévání mraků byla nějak zvlášť rozšířená – minimálně ne v našich zeměpisných šířkách. A podle BBC je to dáno hned z několika prostých důvodů.
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Především jde o to, že se jedná o poměrně nákladnou operaci s nejistým výsledkem, jelikož dlouhou dobu nešlo přesně změřit, kolik by z daného mraku napršelo přirozeně a kolik způsobil zásah člověka. Další komplikací je fakt, že pokud v oblasti žádné mraky nejsou, metodu zkrátka a jednoduše nelze provést, takže se rozhodně nejedná o nějaký univerzální lék na sucho. A nutno také zmínit, že řada lidí má navíc i pochybnosti ohledně zdravotních rizik, o nichž se v souvislosti s inkriminovanou metodou často mluví – zejména pokud jde o dlouhodobou kumulaci stříbra v půdě a vodě.
Na druhou stranu, do víceméně stagnujícího odvětví v poslední době vstoupilo mnoho nových společností, které přicházejí s inovacemi, jež mají setí mraků podstatně zatraktivnit díky využití moderních technologií. Tyto firmy věří, že poptávka po zmíněné technice bude růst, protože počet oblastí zasažených delšími periodami sucha neustále přibývá.
72 milionů litrů vody za tři hodiny
Jednou z nadějných společností v odvětví setí mraků je kalifornský startup Rainmaker, jehož hlavní inovace spočívá v tom, že místo obvyklých letadel využívá drony, což samozřejmě podstatně snižuje náklady. Firma aktuálně působí třeba na Aljašce, v Idahu, Utahu, Coloradu nebo v oblastech Blízkého východu, jako je Jordánsko.
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Potenciál technologie Rainmakeru ukázal mimo jiné nedávný pokus na zmíněné Aljašce, kdy se startupu po tříhodinovém setí podařilo „vyprodukovat“ zhruba 72 milionů litrů vody ve formě deště. A ačkoliv se nejedná o žádný mohutný liják, i takovéto množství může některým oblastem výrazně pomoci.
„Třeba obyvatelé Jordánska mají často kvůli nedostatku deště přístup k vodě z vodovodní sítě jen na několik hodin týdně. Je pro mě výsadou pokusit se tomuto regionu pomoci,“ prohlásil zakladatel a generální ředitel Rainmakeru Augustus Doricko.
Pro jeho podnikání je navíc povzbudivá i skutečnost, že se vědcům díky novým metodám daří přesněji měřit přínos setí mraků. „Za správných podmínek secí látka z oblaku vymáčkne až o deset procent srážek navíc,“ uvedl Jon Meyer, klimatolog z Utah Climate Center.
Chystá se náhrada jodidu stříbrného
Jednou z posledních zásadních překážek pro větší rozšíření setí mraků je zmíněná otázka zdravotních rizik způsobených jodidem stříbrným. Dle Doricka je jeho používání zcela bezpečné, jelikož během jednoho letu se do vzduchu uvolní zhruba jen 20 gramů stříbra, které se navíc rozptýlí na několika tisících kilometrech čtverečních. „Výsledné zvýšení koncentrace na zemi je v řádu několika částic na kvadrilion, což je hluboko pod maximální povolenou hodnotou stanovenou federální agenturou Food and Drug Administration (FDA),“ doplnil Doricko.
I přesto se ale objevují snahy o nahrazení jodidu stříbrného látkou, která obavy vyvolávat nebude. Společnost Recast Systems, rovněž z Kalifornie, v tomto ohledu ve spolupráci s Texas A&M University experimentuje s typem proteinu, který je vyrobený z aminokyselin, jež se půdě běžně nacházejí. „Je bezpečný, biologicky odbouratelný a vytváří led s vyšší účinností než jodid stříbrný,“ vyzdvihla generální ředitelka firmy Olivia Li.
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Napříč odvětvím tedy aktuálně panuje poměrně optimistická nálada. K ní přispívá i fakt, že programy na ovlivnění počasí a „vytvoření“ deště v současnosti vyvíjejí už ve více než 50 zemích po celém světě. „Věřím, že v budoucnu uvidíme větší poptávku po těchto službách, protože regionů, které trápí nedostatek vody, je mnoho, a mnoho z nich bude hledat různé způsoby, jak tento problém alespoň částečně zmírnit,“ uzavřel Meyer.