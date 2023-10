Amazon začal dodávat léky pomocí dronů. Potřebná medikace dorazí k zákazníkům na zahradu do jedné hodiny

Když je člověk nemocný, kolikrát ani není schopen, ve snaze zařídit si všechny potřebné věci, opustit bez cizí pomoci svůj vlastní domov. Díky nejrůznějším druhům rozvážkových služeb se však v dnešní době dá naštěstí tento problém vcelku snadno vyřešit. Stačí vyťukat na chytrém telefonu, co člověk zrovna potřebuje, a za pár desítek minut už přede dveřmi stojí kurýr s obědem, nákupem, ba dokonce i léky.

Protože je ale stále co zdokonalovat, snaží se řada technologických společností tento proces ještě urychlit. A výjimkou není ani americký Amazon, respektive jeho dceřiná firma Amazon Pharmacy, která v texaském městě College Station spustila zbrusu novou službu, v rámci níž jim právě ony léky (určené na mnoho běžných nemocí od chřipky po astma) doručí dron doslova až na zahradu. „Zásilky by měly dorazit za méně než 60 minut bez dalších nákladů pro naše zákazníky,“ uvedli podle CNBC představitelé společnosti.

V případě překážek se dron vrátí zpět

Drony od uvedené americké firmy jsou vybaveny několika kamerami, které jim pomáhají identifikovat různé pohyblivé objekty, jako jsou lidé nebo zvířata. Malé bezpilotní letouny se většinou pohybují ve výšce mezi 40 a 120 metry nad zemí, v níž se podle Amazonu nachází jen „minimální množství překážek“.





Jakmile dron zjistí, že je prostor pro doručení volný, sestoupí a uvolní balíček obsahující zákazníkovy léky. No a pokud naopak detekuje v místě doručení jakékoliv překážky, vrátí se do logistického centra a zkusí balíček odvézt později.

Aby ale zákazníci vůbec měli možnost využít služeb dronů, musí se nejprve zaregistrovat do služby Amazon Prime Air. Následně je nutné nechat si provést průzkum na svém vlastním pozemku, který určí nejlepší místo pro vyložení zásilek.

Amazon na přepravě zboží pomocí těchto sofistikovaných zařízení pracuje už několik let a jeho úsilí se zatím setkalo se smíšeným úspěchem. Firma navíc v srpnu propustila dva vedoucí pracovníky, kteří byli klíčoví pro doručování dronů, a její oddělení Prime Air přišlo o významný počet zaměstnanců v rámci rozsáhlého propouštění. I přesto ale společnost věří, že drony budou hrát v doručování stále zásadnější roli.

Až půl miliardy zásilek ročně

Kromě zahájení doručování léků drony v Texasu Amazon oznámil i další plány na zavedení podobného systému ve Spojeném království. Internetový maloobchodní gigant uvedl, že tato služba bude spuštěna v zatím blíže neurčené lokalitě na konci roku 2024. Stejně jako v Texasu by měly drony balíčky doručit do 60 minut, rozdíl je v tom, že si v Británii půjde přes službu objednat mnohem větší sortiment zboží.

Amazon uvedl, že aktuálně úzce spolupracuje s tamním úřadem pro civilní letectví, aby splnil všechny požadované bezpečnostní předpisy. Viceprezident Amazon Prime Air David Carbon každopádně věří, že je technologie naprosto bezpečná. „Je to stokrát bezpečnější než jízda autem do obchodu,“ řekl Carbon v rozhovoru s BBC.

Britští zákazníci si budou moci vybrat z tisíců položek, od mycích prostředků a zubních kartáčků až po kosmetické výrobky a baterie. Vybrané zboží ale bude muset vážit maximálně 2,3 kilogramu a musí se vejít do balení o velikosti krabice od bot. „Jsem přesvědčen, že letecké doručování balíků se už brzy stane běžnou normou. Do konce desetiletí tedy chceme s pomocí dronů přepravit až 500 milionů zásilek po celém světě, a to včetně těch v hustě obydlených příměstských oblastech,“ uzavřel Carbon.