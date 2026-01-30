Amazon chce fungovat jako „největší startup na světě“. Vedení tak obhajuje další vlnu propouštění a změnu firemní kultury

Pro miliony zákazníků je Amazon symbolem globálního technologického obra a stabilní firmy s obrovskými zdroji, která udává tempo v e-commerce i cloudových službách. Uvnitř společnosti se ale podle jejího vedení odehrává zásadní proměna. v rámci níž se chce znovu naučit fungovat jako startup. Tomu má napomoci i ve středu oznámené zrušení zhruba 16 tisíc administrativních pozic.
Jak připomněl sever CNBC, jedná se o již druhou vlnu rozsáhlého propouštění od loňského října, kdy o zaměstnání přišlo asi 14 tisíc lidí pracujících v korporátní části firmy. Ostatně, už tehdy společnost naznačila, že se snižováním zaměstnanců má v úmyslu pokračovat i letos, protože hledá „další oblasti, kde lze omezit manažerské vrstvy“.
Toto vyjádření odpovídá dlouhodobé rétorice generálního ředitele Andyho Jassyho, který opakovaně zdůrazňuje, že se Amazon musí naučit fungovat se stejnou flexibilitou jako startupová firma. Interně proto stanovil cíle na výrazné snížení počtu manažerských úrovní a zavedl speciální e-mailovou adresu pro hlášení byrokratických překážek brzdících inovace.
Podle seniorní viceprezidentky pro oblast zaměstnanecké zkušenosti a technologií Beth Galettiové může k propouštění docházet i nadále, napsala v blogovém příspěvku. Zdůraznila sice, že firma nechce, aby se plošné škrty opakovaly každých několik měsíců, současně se ale nechala slyšet, že stejně jako doposud budou jednotlivé týmy průběžně vyhodnocovat míru odpovědnosti, rychlosti a schopnosti inovovat, a podle toho provádět potřebné úpravy.
Klíčový krok k přeměně firmy
Oficiální komunikaci firmy doplňují interní dokumenty, do nichž nahlédl Business Insider. Z nich vyplývá, že vedení Amazonu vnímá propouštění jako klíčový krok k přeměně společnosti v „největší startup na světě“. Obě interní memoranda přitom zdůrazňují nutnost „posílit kulturu odpovědnosti, rychlosti a experimentování“ a tomu odpovídající organizační strukturu.
Dokumenty zároveň odhalují, jak Amazon instruoval své nejvyšší manažery, aby aktuální kroky komunikovali. Oznámení už byla doručena týmům v USA a Kanadě, přičemž v obou textech se opakovaně objevuje výzva: „Prosíme, dbejte na sebe i na ostatní.“ Text doprovází informace, že pro důvěrnou a bezplatnou podporu je pracovníkům, jichž se propouštění týká, připraven Employee Assistance Program, k němuž mají mít nonstop přístup.
Podle interních zpráv na Slacku, na něž se Business Insider odkázal, se aktuální propouštění dotklo zejména cloudové divize Amazon Web Services (AWS), včetně týmů kolem AI platformy Bedrock, datového skladu Redshift nebo konzultační jednotky ProServe. Stejně tak ale škrty zasáhly i maloobchodní část firmy, například služby Prime nebo tým zodpovědný za logistiku poslední míle.
Dlouhodobé snižování nákladů
Ke konci třetího čtvrtletí loňského roku zaměstnával Amazon zhruba 1,58 milionu lidí, přičemž většinu tvoří pracovníci ve skladech a logistice. Korporátní a technologický personál čítá asi 350 tisíc osob, takže 30 tisíc zrušených pracovních míst od října 2025 představuje bezmála desetinu této skupiny.
Loňské a letošní škrty přitom zdaleka nejsou první – firma prochází výrazným zeštíhlováním už několik let. Mezi lety 2022 a 2023 propustila více než 27 tisíc zaměstnanců, přičemž menší škrty pokračovaly i předloni. Jassy se tak snaží korigovat masivní nábor z období pandemie, kdy Amazon rychle rozšiřoval kapacity kvůli prudkému nárůstu poptávky po e-commerce a cloudových službách.
Vedení firmy založené Jeffem Bezosem snižuje náklady napříč celým byznysem, aby mohlo více investovat do umělé inteligence a rychlé výstavby datových center. Tento týden například po letech experimentování společnost uzavřela své prodejny Fresh a Go. Zároveň už loni oznámila, že kapitálové výdaje by měly v roce 2026 dosáhnout 125 miliard dolarů (více než 2,5 bilionu korun), což představuje nejvyšší odhad mezi technologickými giganty.
Rostoucí efektivita díky AI pak zřejmě povede v příštích letech k dalšímu poklesu počtu administrativních zaměstnanců, jak připustil Jassy už loni v červnu. „Budeme potřebovat méně lidí na některé práce, které se dělají dnes, a více lidí na jiné typy rolí,“ řekl konkrétně.