Aktuální nabídka streamovacích služeb: Poslední Vikingové, krutá Osvětim nebo hokejista Vladimír Polívka

Vikingové: Valhalla

Spin-off oblíbených původních Vikingů se chýlí ke svému konci. V poslední řadě na scénu přichází Erik Rudý, otec jednoho z nejslavnějších severských objevitelů Leifa Erikssona, a také byzantský generál Maniakes. Závěr úspěšného seriálu nás zavede do Anglie, Islandu, Grónska nebo Vinlandu, druhá linka se pak bude soustředit na setkávání Varjagů s Byzantinci. Projekt by měl podle tvůrců uzavřít osudy Leifa Erikssona, Haralda Sigurdssona a Freydís Eiríksdóttir. Do hlavních rolí se naposledy vrací Leo Sutter, Sam Corlett a Frida Gustavsson, velký part v závěrečných epizodách sehraje i nováček Florian Munteanu, který se proslavil ztvárněním mladého Draga ve snímku Creed II.

Autor: Netflix

Vikingové na Netflixu vyrazí na závěrečnou plavbu 11. července.





Výbušná koťátka

Netflix na motivy úspěšné mobilní hry nachystal zbrusu nový originální seriál. V něm se setkáme s Bohem, jenž musí žít mezi obyčejnými lidmi v podobě kočky. Stejně je na tom i jeho úhlavní nepřítelkyně Satanova dcera. Věčný boj dobra a zla vyvrcholí tam, kde by to všichni nejméně čekali. V kočičím světě, kde vše vybuchuje. Zajímavostí je, že božské kočce propůjčil svůj hlas herec Tom Ellis, který dlouhá léta ztvárňoval hlavní roli v seriálu Lucifer.

Autor: Netlifx

Koťátka na Netflixu vybuchnou 13. července.

Zóna zájmu

Rudolf, Hedwiga a jejich děti si poklidně žijí v krásném domě s udržovanou zahradou. O víkendu vyrážejí na procházky a výlety, denně pak stolují u bohaté tabule a mluví o krásách Itálie. Občas však za zdmi svého domova zaslechnou křik a znepokojivé zvuky. Rudolf Höss je totiž velitelem koncentračního táboru Osvětim. Oscarový snímek o dvojím životě jednoho z prominentních nacistů natočil Jonathan Glazer na motivy románu Martina Amise. Höss, jenž už dříve byl protagonistou knihy Smrt je mým řemeslem od Roberta Merleho, zde opět ukazuje svoji druhou tvář.

Autor: A24

Mrazivý snímek uvidíme na Maxu od 13. července.

Sausage Party: Foodtopia

Nový seriál Setha Rogena navazuje na snímek Buchty a klobásy, který v kinech debutoval před osmi lety. Párek Frank (Rogen), který si na jeho konci uvědomil, jaký ho čeká osud, vedl povstání proti lidem. Na jeho konci založil spolu s ostatními jídly takzvanou Foodtopii. Po povodni, která jejich zemi zaslíbenou zničila, se ale jídlo musí spojit s lidmi v boji o přežití. Rogena v hlasech postav doplňují Kristen Wiig jako pečivo z hot dogu nebo Edward Norton jako neurotický židovský bagel.

Autor: Amazon Studios

Pokračování dospěláckého animáku debutuje na Amazon Prime Video 11. července.

Sunny

Apple pokračuje v letošním masivním přidávání svých nových originálních titulů a jako další divákům naservíruje černou komedii Sunny. V té se vypravíme do japonského Kjóta, kde žije Suzie Sakamoto, žena s americkým občanstvím, která přišla o manžela a syna při leteckém neštěstí. Jednoho dne ji zaměstnanci robotické firmy, v níž manžel dříve pracoval, darují robota jménem Sunny. Začíná jedno podivné přátelství, pokud se tedy tak soužití empatické ženy a stroje dá vůbec nazvat.

Autor: Apple TV+

Do tajů robotiky nás Apple TV+ zasvětí 10. července.

Sladký život

Hokejista Rosťa Beran (Vladimír Polívka) je na vrcholu kariéry. Je populární, daří se mu na ledě a ženy mu skáčou samy do postele. Při jednom takovém postelovém setkání ale přijde nečekaný kolaps, po němž Rosťa končí v péči lékařů a je mu transplantováno srdce. V té chvíli padá bývalá hvězda na dno a končí na úřadu práce. Rosťa musí najít novou životní energii a optimismus. Může mu v tom pomoct jeho ošetřující lékařka (Petra Hřebíčková)?

Autor: CinemART

Nový snímek Tomáše Hoffmana na Voyo debutuje 13. července.