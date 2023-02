Aktuální nabídka streamovacích služeb: Oblíbený slasher, nová marvelovka a várka sci-fi

Dívka a astronaut

Astronaut Bogdan se vrací z vesmírné mise. Na tom by nebylo nic divného, kdyby ona mise netrvala třicet let a Bogdan se za tu dobu vůbec nezměnil. Když znovu potká Martu, zahoří k ní láskou. Na scéně se ovšem objevují lidé, kteří se o Bogdanův návrat začínají až moc zajímat. Odolá znovuobjevená láska Bogdana a Marty?

Autor: Netflix

Další polský velkorozpočtový projekt na Netflixu uvidíme 17. února.

Italské námluvy

Faith (Marisa Tomei) v dětství věštba přisoudila za manžela muže jménem Damon Bradley, nyní se má každopádně vdávat za jistého Dwayna. Tomu ale zavolá jeho spolužák Damon (Robert Downey Jr.), čímž se spustí kolotoč neočekávaných událostí. Mezitím se Faith s kamarádkou Kate vypraví do Itálie, aby svého vyvoleného našla.

Autor: TriStar Pictures

Oblíbená romantická komedie přibude do nabídky Netflixu 15. února.

Městečko Three Pines

Inspektor Armand Gamache (Alfred Molina) vyšetřuje vraždu v quebecké vísce Three Pines. Postupně odhaluje tajemství místních poněkud výstředních obyvatel, nečekaně ale najde i své skryté démony. Povede se mu případ rozlousknout?

Autor: Amazon Studios

Inspektor v podání Alfreda Moliny na HBO Max dorazí 17. února.

Vřískot

Od masakru ve Woodsboro uběhlo 25 let. Nyní se ale na scéně objevuje nový vrah, který si nasazuje masku Ghostface. Jeho vraždění odkryje dávno zapomenutá tajemství, navíc pak donutí jít do boje i hrdiny a hrdinky, jako jsou Sidney Prescott, DeweyRiley nebo Gale Weathers!

Autor: Paramount Pictures

Pátý film z kultovní série uvidíme na HBO Max 19. února.

Moon Girl & Devil Dinosaur

Malá, ale nadměrně inteligentní dívka Lunella přemístí skrz časový portál do současnosti dinosaura. Společně se stávají legendárním duem marvelovskéhovesmíru – Moon Girl a Devil Dinosaurem. Nyní se pouští do boje o záchranu Lower East Side v New Yorku. Dokáží se ve světě tisíců marvelovských hrdinů prosadit?

Nejnovější marvelovka na Disney+ odstartuje 17. února.

Za světlými zítřky

Jack Billings (Billy Crudup) provozuje v blízké budoucnosti výdělečný byznys. Zájemcům prodává rekreační objekty na Měsíci a poměrně se mu to daří. V novém seriálu se komediálním způsobem podíváme na to, co se stane, když se tento byznys částečně zvrtne.

Autor: Apple TV+

Na prodej pozemků na Měsíci se na Apple TV+ podíváme 17. února.