Aktivita na evropském trhu fúzí a akvizic opět vzrostla. K největšímu oživení došlo ve Španělsku a Velké Británii

Po nástupu Donalda Trumpa do funkce amerického prezidenta zavládla na světových trzích nejistota, jež se ještě výrazněji zvýšila poté, co začal republikánský politik zavádět vysoká cla na dovoz zboží do Spojených států. Tyto kroky vedly také k ochlazení na evropském trhu fúzí a akvizic (M&A), který v letošním prvním čtvrtletí zaznamenal značný pokles.
Nejistota ohledně dopadů amerických tarifů ovšem v uplynulých měsících postupně zmizela, což vedlo k tomu, že počet fúzí a akvizicí se znovu zvýšil. Vyplývá to z nově zveřejněného Deloitte M&A Indexu, který má Euro.cz k dispozici a podle něhož ve druhém kvartále vzrostl počet transakcí v Evropě na 3 202, což představuje mezičtvrtletní nárůst o 16,2 procenta.
„Navzdory zvýšené tržní volatilitě zaznamenal trh s firmami ve druhém čtvrtletí výrazný nárůst aktivity. Obnovený optimismus podpořený příznivějším úrokovým prostředím a vysokou úrovní finančních rezerv vedl k oživení zájmu investorů a realizaci odložených či strategicky plánovaných transakcí,“ řekl Jan Vomáčka, expert Deloitte na problematiku fúzí i akvizic.
Elektrárna Dukovany či hotel Four Seasons
K vůbec největšímu oživení na evropském M&A trhu došlo ve Španělsku a Velké Británii, kde vzrostl počet transakcí o 106, tedy v relativním vyjádření o 23 procent. Tyto dvě země tak společně představovaly tři čtvrtiny celkového nárůstu tržní aktivity v Evropě.
V České republice byl naopak trh stále velmi oslabený, přičemž ve druhém čtvrtletí se uskutečnilo pouze 16 transakcí. Podle analytiků za tím stojí především vyčkáváním nadnárodních společností, jelikož tuzemská ekonomika ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 2,4 procenta, a pokračovala tak v pomalém oživení.
I přes nízký počet transakcí ale v Česku došlo k uzavření několika velmi významných obchodů. Patřila k nim například státní akvizice Elektrárny Dukovany II nebo koupě hotelu Four Seasons společností PPF. Hodnota obou těchto transakcí dosáhla podle analytiků částky několika miliard korun.
Několik dalších větších českých společností zároveň v letošním prvním čtvrtletí odkoupila zahraniční firma. Třeba americký technologický podnik Callminer získal za vyšší stovky milionů korun start-up Vocalls specializující se na hlasovou automatizaci. Německá zdravotnická společnost FamiCord pak koupila Národní centrum pupečníkové krve, včetně jejího celoevropského patentu na zpracování krve.
Více akvizic přinese i rozvoj umělé inteligence
Co se týče vývoje odvětví akvizic a fúzí v následujících měsících, analytici Deloitte předpokládají, že dojde k dalšímu mírnému růstu. Počet oznámených transakcí by se měl podle jejich odhadů zvýšit o zhruba pět procent na 3 374, přičemž k výraznému zlepšení by mělo dojít také v České republice.
Za očekávaným nárůstem má stát především velké množství rychle rostoucích společností, které se zabývají vývojem a implementací umělé inteligence, díky čemuž se stávají zajímavým cílem větších firem. K dalším sektorům, v nichž lze v budoucnu očekávat nárůst počtu akvizic, patří zdravotnictví, energetika, logistika a obranný průmysl.
„Trh fúzí a akvizic po krátkém zakolísání opět nabírá na rychlosti. Snižování úrokových sazeb a stabilizace prostředí zvyšují apetit investorů, zatímco rozvoj nových technologií přináší velké množství příležitostí pro finanční i strategické akvizice,“ uzavřel Petr Dědeček, expert na prodeje a fúze firem z Deloitte.