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AI mění pravidla digitálního byznysu. Firmy ztrácejí kontrolu nad tím, jak je zákazníci najdou

Byznys
Miloš Vargic
Dnes
Miloš Vargic
Autor: ROI index

(KOMENTÁŘ) Generativní umělá inteligence přepisuje pravidla digitálního marketingu rychleji, než si většina firem připouští. Už nestačí být první na Googlu. Pokud značku při relevantním dotazu nezmíní či nedoporučí ChatGPT, Gemini nebo Google AI, může ztrácet zákazníka ještě před jeho návštěvou webu. Takzvanou AI Visibility proto nelze vnímat coby módní marketingový pojem, ale jako novou vrstvu konkurenčního boje. Firmy, které dnes nebudují odbornou autoritu, důvěryhodné zmínky a kvalitní digitální stopu, mohou během několika let zjistit, že jsou pro novou generaci vyhledávání prakticky neviditelné, říká v komentáři pro Euro.cz zakladatel a šéf online marketingové agentury ROI index Miloš Vargic.

Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Jakkoliv to někomu může připadat překvapivé, pravda je taková, že řešení daného problému nemusí začínat nějakým složitým technologickým projektem. Prvním krokem může být vytvoření několika desítek reálných otázek, které si zákazníci pokládají před samotným nákupem. 

Následně může firma sledovat odpovědi různých AI systémů. Management by se měl zajímat především o to, zda se v nich značka objevuje, v jakém kontextu, vedle jakých konkurentů a jaké informace o ní umělá inteligence používá.

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Druhým krokem je samotný obsah. Firemní web by neměl být pouze katalogem produktů nebo souborem marketingových sloganů. Měl by jednoznačně vysvětlovat, co firma dělá, komu pomáhá, v čem se jednotlivé produkty či služby liší a na jaké konkrétní problémy zákazníků odpovídají.

Třetí fází je otázka důvěryhodnosti značky v širším internetovém prostředí. Pokud o společnosti existují kvalitní a konzistentní informace pouze na jejím vlastním webu, její digitální stopa je omezená. Odborné články, nezávislé zmínky, reference, kvalitní obsah a další důvěryhodné zdroje proto mohou získávat ještě větší význam než dnes.

V neposlední řadě nesmíme opomenout měření obchodního výsledku. Technologie se sice mění, ale základní ekonomická otázka nikoli: přináší marketing firmě zákazníky a návratnost vložených peněz?

AI neznamená konec vyhledávání. Je to ale konec pohodlných jistot

Bylo by předčasné tvrdit, že klasické internetové vyhledávání zmizí. Spíše se rozšiřuje počet míst, kde zákazník získává informace a rozhoduje se. Což pro firmy znamená složitější prostředí, ale zároveň příležitost.

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V minulosti bylo možné velkou část digitální strategie postavit na několika významných zdrojích návštěvnosti. Do budoucna bude důležitější kombinace vyhledávání, placené reklamy, kvalitního obsahu, značky, analytiky a viditelnosti v systémech umělé inteligence.

Největší chybu podle mě udělají firmy, které budou čekat na okamžik, kdy bude možné přesně spočítat, jak velkou část jejich zákazníků ovlivnil ChatGPT, Gemini nebo Google AI. V té chvíli už totiž mohou zjistit, že se jejich konkurenti novému prostředí přizpůsobovali několik let.

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