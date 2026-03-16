Menu Zavřít

AI jako znalec umění? Algoritmy rozlišují originály od kopií, s experty se ale mnohdy neshodnou

Light
Dana Halušková
Dnes
Umění
Autor: Giorgio Rossi/Shutterstock.com
  • Umělá inteligence proniká do světa umění a začíná pomáhat s ověřováním pravosti obrazů. Algoritmy analyzují detaily, které lidské oko často přehlédne, od tahů štětcem až po barevnou kompozici
  • Nová technologie slibuje rychlejší a objektivnější posudky než klasická expertíza. V některých případech přitom vyhodnocuje autenticitu díla jen na základě fotografií
  • Odborníci každopádně upozorňují, že umění není jen soubor vizuálních vzorců. Bez historického kontextu a znalosti autorovy tvorby podle nich AI ke správným výsledkům navzdory kvalitním vstupním datům dojít nemusí

Napsat referát nebo vytvořit obrázek, potažmo rovnou namalovat celý obraz na základě předem daného popisu nepředstavuje pro umělou inteligenci dnes již problém. V posledních měsících se ale čím dál tím častěji zkoumají i některé její další dovednosti. Jako třeba jestli je schopná rozeznat, zda je možné daný výtvor považovat za skutečné umění, nebo jen zdařilou imitaci.

Za tímto účelem vzniklo v minulých letech několik projektů, jejichž cílem je analyzovat styl malířů pomocí algoritmů strojového učení. Ty se učí z tisíců digitalizovaných obrazů a hledají podobnosti v detailech, které by lidský znalec často studoval týdny nebo měsíce. Výsledkem má být co nejpřesnější verdikt o pravosti.

Český Warhol s mindsetem podnikatele. Výtvarník Pasta Oner ukazuje, že umění může být autentické i výdělečné zároveň
Přečtěte si také:

Český Warhol s mindsetem podnikatele. Výtvarník Pasta Oner ukazuje, že umění může být autentické i výdělečné zároveň

Takový přístup může výrazně změnit způsob, jakým galerie, aukční domy nebo sběratelé posuzují původ uměleckých děl. Zároveň ale vyvolává otázku, do jaké míry lze autorský styl převést na matematický model, píše server CNN.

Dokáže algoritmus určit pravost?

Za jedním z nejznámějších AI projektů pro určování pravosti uměleckých děl stojí švýcarská společnost Art Recognition, která se zaměřuje právě na ověřování autorství obrazů. Její technologie pracuje s neuronovými sítěmi trénovanými na rozsáhlých databázích digitalizovaných děl, pomocí nichž se snaží identifikovat charakteristické rysy malířova rukopisu.

Algoritmus přitom sleduje detaily, které by lidský expert rozeznal jen obtížně, například strukturu tahů štětcem, kompozici obrazu nebo vztahy mezi jednotlivými barevnými plochami. Na základě těchto informací pak vypočítává pravděpodobnost, že obraz odpovídá stylu konkrétního autora.

Podle zakladatelky společnosti Cariny Popoviciové může umělá inteligence nabídnout analytický pohled, který tradiční expertíza doplňuje o historické a kulturní souvislosti. „Opravdu chceme, aby se umělá inteligence naučila rozlišovat mezi Caravaggiem a jeho napodobiteli. Zatím ale nevíme, jak přesně to dělá,“ říká pro CNN.

Boj o vliv na trhu

Za zásadní moment považují zástupci Art Recognition analýzu pro švýcarský aukční dům z roku 2024. Ta se týkala prodeje tří obrazů včetně akvarelové kresby připisované ruské umělkyni Marianne von Werefkin, u níž chyběly jasné důkazy o autorství.

Popoviciová označila tuto aukci za „bod zlomu“, neboť podle ní potvrdila, že nová technologie není jen akademickým nástrojem, ale může skutečně ovlivnit trh a pomoci tam, kde chybí dostatek materiálů nebo historických záznamů. „Je vidět, že naše metoda může mít praktický dopad na reálné transakce,“ konstatuje.

Největšího zhodnocení dosáhnete s umělci na začátku kariéry. Je to ale podobně rizikové jako investice do startupů, říká uznávaný galerista
Přečtěte si také:

Největšího zhodnocení dosáhnete s umělci na začátku kariéry. Je to ale podobně rizikové jako investice do startupů, říká uznávaný galerista

Jiní odborníci, jako je třeba znalkyně umění a kurátorka Sharon Heckerová, se nicméně nad praktickým využitím AI v dané oblasti pozastavují. Dle jejího názoru mají tyto technologie své limity a v některých případech se závěry algoritmů od odborného posouzení lidskými znalci výrazně liší.

Diskuse vyvolal například spor o renesanční obraz známý jako „de Brécy Tondo Madonna“. Zatímco jedna technologická analýza naznačila silnou podobnost s dílem renesančního mistra Rafaela, jiný systém založený na odlišném modelu strojového učení dospěl k opačnému závěru.

„Ověřování zřídkakdy spočívá jen v samotném stylu,“ míní Heckerová. Autenticita díla dle ní vzniká kombinací mnoha faktorů, které je nutné zohlednit. Jsou jimi například použité materiály, provenience, stav díla i historický kontext. Také nelze přehlížet skutečnost, že umělci během života experimentují a jejich tvorba se proměňuje.

Trh s uměním je plný padělků. S investicí do něj se vyplatí nechat si poradit, říká Marina Votrubová z UniCredit Bank
Přečtěte si také:

Trh s uměním je plný padělků. S investicí do něj se vyplatí nechat si poradit, říká Marina Votrubová z UniCredit Bank

Dalším problémem pak je samotná transparentnost algoritmů. Bez přístupu k trénovacím datům a konkrétní metodologii je obtížné výsledky nezávisle ověřit. „Jakákoli věda musí být replikovatelná,“ zdůrazňuje s tím, že stejná data by měla vést ke stejnému závěru bez ohledu na to, kdo analýzu provádí.

Jen další nástroj, nikoli náhrada expertů

Navzdory pochybnostem se většina odborníků shoduje, že umělá inteligence může být užitečným doplňkem tradičních metod. Především proto, že zvládá rychle analyzovat velké množství obrazů a odhaluje vzorce, které by i zkušený kunsthistorik jen obtížně kvantifikoval.

Tato technologie tak může sloužit jako soudalší část analýzy, vedle historického výzkumu nebo laboratorního zkoumání materiálů. „Potíž je ale přímo ve slově ,ověřování. Chceme znát míru jistoty, kterou zatím přesně nedokáže určit stroj ani lidské oko,“ uzavírá Heckerová.

  • Našli jste v článku chybu?

Témata:

Anketa

Plánujete si letos hledat novou práci?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Retro kvíz: Kotek s Pavláskem na praseti, Bóbika nebo Jágrovka. Poznáte slavné české reklamy?
1/15 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články


Dnes

Retro fotogalerie: Podívejte se, jak probíhala stavba Empire State Building

Dnes

Sází na ni i Pohlreich. Česká gastro platforma Choice hlásí 150milionovou investici a vydává se dobýt další evropské trhy

Dnes

Konec digitálního Divokého západu. Regulace MiCA přináší po krachu FTX a LUNA přísnější pravidla pro krypto a větší ochranu investorů

Včera

Nová nabídka streamovacích služeb: Filmoví Peaky Blinders, Nikdo 2 či další Neporazitelný

13. 3. 2026

Když se odběratel k zaplacení faktury nemá, ale vy platit musíte. Tatra banka a Malcom Finance testují lepší financování pro firmy

13. 3. 2026

Všichni za jeden provaz. Google a spol. veřejně podpořily Anthropic v jeho sporu s Trumpem

13. 3. 2026

Ostrava mění tvář města. Nový most Na Karolině propojí dvě historické části a naváže na proměnu nábřeží Ostravice

12. 3. 2026

Lego našlo nový recept na úspěch. Jeho tržby rostou i díky partnerství s F1 a dalším tematickým řadám

12. 3. 2026

Investice do kryptoměn míří do mainstreamu. Investika spouští fond Cryptonika, Partners Banka chystá nákup bitcoinu ve své appce