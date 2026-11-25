Gensler, který vedl SEC mezi lety 2021 a 2025, ve svém varování podle CNN poukázal na obrovské množství peněz, jež směřuje do budování infrastruktury okolo umělé inteligence. Technologické firmy z celého světa se totiž snaží vyvinout stále výkonnější modely a zároveň udržet náskok před konkurencí. To vede k mimořádně nákladnému závodu ve výstavbě datových center, nákupu specializovaných čipů a zajišťování potřebné energetické infrastruktury.
Dle odhadů analytiků by investice do této oblasti mohly v příštím roce dosáhnout až 1,2 bilionu dolarů (téměř 27 bilionů korun). Problémem ale je, že zatím není jisté, zda se firmám vynaložené peníze někdy vrátí. A čím déle bude tento nepoměr mezi výdaji a výnosy přetrvávat, tím větší bude riziko, že se část projektů nakonec ukáže jako ekonomicky neudržitelná. „Velké technologické společnosti utrácejí v roce 2026 pětkrát více než před pouhými třemi lety. Myslím, že historie ukáže, že si půjčily příliš mnoho peněz příliš rychle,“ uvádí Gensler.
Velkých boomů bylo v minulosti více
S tím, že příliš vysoké výdaje na rozvoj AI mohou být problematické, souhlasí i spoluzakladatel fondu Quartum Capital SICAV Jan Vašík. „Riziko je podle mě velké, jen leží jinde, než si obvykle myslíme, protože nejde o to, jestli umělá inteligence funguje, ale zda tržby, se kterými počítají dnešní ceny akcií, přijdou včas,“ vysvětluje pro Euro.cz. „Když se má investice zaplatit za pět let a zaplatí se až za sedm, stane se z výborné investice průměrná a z průměrné ztrátová, přestože technologie funguje pořád stejně dobře,“ dodává.
Investujete do firem, které se věnují umělé inteligenci?
Gensler v současném boomu kolem AI spatřuje několik historických paralel. Připomíná mu například železniční rozmach začátkem minulého století, který vedl k rozsáhlým investicím do infrastruktury, což následně přispělo k hlubokým hospodářským krizím. Podobné investiční nadšení, po němž následoval propad trhu, pak podle něj provázelo rovněž rozvoj elektrifikace ve dvacátých letech minulého století i takzvaný internetový boom v letech devadesátých. S tímto konkrétním přirovnáním už ale Vašík nesouhlasí.
„Srovnávat internetovou bublinu z přelomu tisíciletí s nástupem současného AI boomu mi přijde trochu jako srovnávat hrušky s jablky. V obou případech sice jde o ovoce, avšak tím ta podobnost končí. Řada tehdejších hvězd neměla ani pořádné tržby, zatímco dnes do umělé inteligence nejvíc investují firmy se skutečnými zisky a hotovostí. Netvrdím, že se pan Gensler mýlí, ale definitivní odpověď nám stejně dá až čas,“ myslí si český podnikatel.
Roste i maržový dluh
Dalším varovným signálem je podle Genslera rostoucí zadlužení samotných investorů. Objem takzvaného maržového dluhu, tedy peněz, které si Američané půjčují od brokerů na nákup akcií, dosáhl letos v červnu rekordních 1,5 bilionu dolarů, tedy necelých 32 bilionů korun.
„Objem maržových úvěrů v USA meziročně vzrostl rekordním tempem – zhruba o polovinu. Celková výše dluhu zároveň odpovídá asi 4,6 procenta HDP, zatímco na vrcholu internetové bubliny to byla jen tři procenta. Podle dat amerického Fedu přitom domácnosti drží v akciích rekordních 48 procent svých finančních aktiv,“ upozorňuje tržní analytik etoro Jakub Rochlitz.
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Právě vysoký objem dluhů spojených s rozvojem AI je podle bývalého předsedy SECu zásadním znakem toho, že současná situace na akciových trzích má k dokonalosti daleko: „Boom umělé inteligence je bublina, která pravděpodobně praskne a způsobí recesi ještě před americkými prezidentskými volbami v roce 2028.“
Ve své předpovědi se zkušený odborník vyjadřuje i k tomu, jaké společnosti by mohly zkrachovat nejdříve. Jde především o takzvané neocloudy, což jsou specializované cloudové platformy pronajímající obrovské množství výpočetního výkonu vývojářům umělé inteligence. Řada z těchto společností financovala svůj růst dluhem, a právě kvůli tomu jsou jejich obchodní modely obzvláště zranitelné.
Praskne, či nepraskne? A je to vůbec bublina?
Ačkoliv Genslerovo vyjádření představuje výrazné varování, ne všichni s jeho názorem souhlasí. Třeba Rochlitz se domnívá, že údaje o dluhu samy o sobě přítomnost bubliny na trhu nepotvrzují a ani neindikují její bezprostřední prasknutí. „Akcie i dluh mohou ještě růst. Trh se také může dostat do rovnováhy bez výraznějšího propadu, pokud ziskovost umělé inteligence dožene tempo investic. Dokud ale investoři využívají každého poklesu k nákupům, růst může pokračovat,“ tvrdí analytik etoro.
Současné dění pak za AI bublinu odmítá označit i Vašík, podle něhož se dá o něčem takovém s jistotou mluvit až zpětně. Případným investorům ale doporučuje sledovat pět důležitých faktorů.
První dva se týkají financování, respektive toho, zda velcí provozovatelé datových center začnou škrtat plánované investice a zda poroste podíl výstavby financované dluhem. K dalším aspektům patří prodlužování doby odpisování hardwaru, které může udržovat vykázaný zisk i u projektů, jejichž ekonomika slábne. A důležité je též zastavení růstu firemních rozpočtů na AI a přibývání vstupů ztrátových firem na burzu.
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„Druhý signál podle mě už svítí, protože pět velkých provozovatelů datových center si letos podle dat LSEG (London Stock Exchange Group, pozn. red.) k 4. listopadu půjčilo na dluhopisovém trhu přes 370 miliard dolarů, tedy zhruba pětinu všech amerických firemních emisí s ratingem investičního stupně. První naopak zatím nesvítí, protože vedení těchto firem pro příští rok ohlašuje další růst investic. Kdyby se sešly tři z pěti, začnu slovo bublina používat i já. Do té doby je pro mě důležitější, jak je investiční portfolio postavené, než jestli má ten jev správný název,“ uzavírá Vašík.