Lidé si plánování dovolené užívají, říká šéf Airbnb. Rozmachu AI agentů se nebojí

Zatímco Booking a Expedia nabízejí především hotelové pokoje, které lze rezervovat přímo nebo přes konkurenční weby, Airbnb má v nabídce řadu nemovitostí dostupných právě a pouze na něm. To sice hraje společnosti aktuálně do karet, avšak vyhráno ani zdaleka nemá. Aby obhájila své vysoké ocenění na burze, musí se dle expertů naučit přimět zákazníky pravidelně se k ní vracet.
Že má Airbnb odlišnou výchozí pozici, dokládají i čísla. Počet unikátních inzerátů, které nikde jinde člověk nenajde, tvoří zhruba polovinu veškeré jeho nabídky. Přes 90 procent návštěvníků na Airbnb přichází přímo, nikoli přes jiné weby či zprostředkovatele. Zároveň platí, že uskutečněním transakce mnohdy nic nekončí – devět z deseti hostů po „zabookování“ ubytování nadále s hostiteli skrze platformu komunikuje, například kvůli času příjezdu, klíčům či místním daním.
Díky tomu má firma dle deníku The Wall Street Journal oproti konkurenci nezpochybnitelnou výhodu, která ji umožňuje reagovat na nejnovější trendy v průmyslu rozdílně. Expedia se do spolupráce s Muse rychle zapojila, Airbnb nikoli.
Jeho šéf Brian Chesky tvrdí, že chatboty zatím firmě spíše jen pomáhají, a sice třeba tím, že na její web přivádějí zákazníky. Rozhodně na nich ale není závislá. Ostatně, minulý měsíc na konto AI agentů poznamenal, že mohou být užiteční při nákupu papírových utěrek, avšak nikoliv při plánování cest, protože procházení inzerátů s ubytováním na dovolené a plánování cest si dle jeho názoru lidé užívají.
Růst má i svoji odvrácenou stranu
Obavy investorů o budoucnost celého odvětví přicházejí v okamžiku, kdy Airbnb teprve přesvědčuje trh, že si své vysoké ocenění zaslouží. Po vstupu na burzu v roce 2020 se jeho akcie po řadu let prakticky nikam neposouvaly. Nyní se obchodují přibližně za 25– až 30násobek očekávaného zisku na příštích 12 měsíců. Investoři totiž dlouho vnímali firmu jako zavedeného hráče, jehož ocenění s nadprůměrným růstem už automaticky počítá. Letos se však růst Airbnb zrychluje.
Akcie v srpnu posílily poté, co firma při zveřejnění výsledků za druhý kvartál zlepšila celoroční prognózu vývoje tržeb, přičemž podle analytiků Wells Fargo k tomu přispěla série vylepšení produktů, kterou prosadil nově sestavený vedoucí tým. Firma umožnila rezervovat pobyt a zaplatit později, rozšířila nabídku o hotely a přepracovala domovskou stránku i aplikaci. Investoři také sázejí na další rozšíření o tisíce hotelů, pronájem aut a spuštění reklamy.
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Paradoxem je, že právě tyto kroky přibližují Airbnb obchodnímu modelu konkurentů, který mohou AI agenti ohrozit. Pokud by firma ztratila část kontroly nad tím, jak lidé její nabídky objevují, mohla by přijít o některé příjmy z reklamy, ztratit vliv na cenotvorbu a čelit tlaku na marže.
Věrnost jako další konkurenční zbraň
Inspirací pro Airbnb by mohl být Amazon, který zatím drží AI agenty od svého obchodního ekosystému na distanc. Ubytovací platforma ale postrádá ekvivalent členství Prime, kvůli němuž se lidem vyplatí zůstat pouze a jen u jedné služby. Nutno přitom podotknout, že věrnostní programy v cestovním ruchu jinak fungují celkem dobře.
Lidé cestující služebně často dávají přednost hotelům Hilton nebo Marriott, protože za dostatečný počet nocí získávají výhody. Turisté na dovolené nicméně pobyty u jediné značky zpravidla nesbírají.
Co se počtu stálých zákazníků týče, na ten si Airbnb stěžovat nemůže. A ačkoliv je pravdou, že společnost začala v nedávné době experimentovat s kredity na hotelové pobyty, odborníci jí vyčítají, že na danou problematiku hledí spíše jen jako na marketingovou akci, než že by z ní udělala vlastní strategickou prioritu. Soudí, že právě věrnost zákazníků jí může v době nástupu AI agentů náramně pomoci v boji s konkurencí.
Vedení platformy se nechalo slyšet, že příští rok plánuje představit svého vlastního AI agenta. Dle expertů ale mohou cestovatelé chtít, aby porovnával nabídky i jiných webů a neomezoval se na jedinou stránku. Airbnb tak možná bude muset uzavřít dohody s provozovateli dalších AI agentů a využít svoji jedinečnou nabídku k vyjednání výhodných podmínek. To by na jedné straně v kombinaci s odměnami pro věrné zákazníky mohlo snížit současnou třináctiprocentní provizi, na straně druhé, pokud by zmíněné dohody přinesly dostatek dalších rezervací, může se tato výměna v konečném důsledku společnosti vyplatit.
Je fér zdůraznit, že historie velkých technologických změn skutečně nabízí z pohledu Airbnb důvod k opatrnému optimismu. Nástup mobilních zařízení na úkor stolních počítačů vyvolal o firmy, jako je zmíněný Amazon či Alphabet určité obavy, obě nicméně z této transformace vyšly nakonec vítězně. Avšak jen proto, že se jí dokázaly včas přizpůsobit.