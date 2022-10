Aerolinky Delta investují do startupu Joby. Jejich elektrické letecké taxi doveze cestující z centra na letiště

Americký dopravce Delta Air Lines tento týden oznámil investici ve výši 60 milionů dolarů (zhruba 1,5 miliardy korun) do startupu Joby Aviation, jenž podniká v oblasti aerotaxi. Letecká společnost díky tomu získá dvouprocentní podíl ve firmě, jejímž prvotním cílem je nabídnout cestujícím rychlou přepravu na letiště v New Yorku a Los Angeles z různých míst v jejich rozsáhlé aglomeraci.

Rozvoj dopravních služeb zajišťovaných malými letadly napájenými bateriemi láká v poslední době aerolinky čím dál víc. Hlavní výhodou těchto létajících zařízení je schopnost vertikálně vzlétnout i přistát, díky čemuž se mohou vyhnout hustému provozu ve velkých městech. Cestující se tak dostanou na letiště v mnohem kratším čase, než to zvládnou běžná auta na často ucpaných silnicích.

První razítka už jsou, na další se čeká

Kromě podílu ve startupu aerolinka za své peníze získá i jedno místo ve správní radě, což jí má zajistit vliv na směřování firmy. Generální ředitel Delty Ed Bastian agentuře Reuters řekl, že pokud bude společnost s vývojem taxi spokojená, celková investice do Joby by se mohla zvýšit až na 200 milionů dolarů (přibližně pět miliard korun).

Joby plánuje spuštění svých elektrických letadel s vertikálním vzletem a přistáním (eVTOL) v roce 2024. Letos v květnu firma dosáhla výrazného milníku, když obdržela certifikaci leteckého dopravce od amerického Federálního úřadu pro letectví (FAA). Před spuštěním služby bude ale potřebovat mnoho dalších úředních povolení. Na schválení čekají různé projekty týkající se budování letištní infrastruktury a takzvané ,vertiporty‘. Ty mají být postaveny v jednotlivých čtvrtích a budou sloužit k vzletu a přistání aerotaxi.

Generální ředitel Joby Joe Ben Bevirt uvedl, že trasy na letiště budou „základním kamenem“ jeho služby. Cesta z letiště JFK v New Yorku na Manhattan by se podle něj s využitím leteckého taxi mohla zkrátit ze zhruba hodiny na méně než 10 minut. Neznámá ale zatím zůstává cena této služby a není ani jasné, jak si mezi sebou obě společnosti rozdělí příjmy.

Pozadu nezůstává ani konkurence

Vzhledem k rostoucímu zájmu o letecké taxi si Delta smluvně zajistila exkluzivitu. Joby tedy nesmí své služby po dobu pěti let od komerčního spuštění nabízet jiným aerolinkám, a to na území Spojených států i Velké Británie. Samotný provoz elektrických letadel ovšem podle Bastiana i tak zůstane plně pod kontrolou Joby.





Delta Air Lines nejsou přirozeně jediným leteckým dopravcem, jenž se konceptem elektrického aerotaxíku zabývá. Například konkurenční American Airlines si nedávno předobjednaly až 250 elektrických letadel v hodnotě jedné miliardy dolarů (asi 25 miliard korun) od společnosti Vertical. Letos v srpnu pak firmě ještě s aerolinkami United zaplatily 10 milionů dolarů (250 milionů korun) jako zálohu za objednávku sta kusů stroje Archer eVTOL.

Startupy zabývající se leteckými taxi ale lákají i jiné velké společnosti podnikající v odvětví dopravy. Největším investorem do Joby je už několik let automobilka Toyota Motor, která do firmy dohromady vložila 394 milionů dolarů (téměř 10 miliard korun).