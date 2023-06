Adaptace na umělou inteligenci musí být postupná, míní šéf společnosti OpenAI. Za její regulaci loboval i v Asii

Průmyslová revoluce, vznik internetu i další významné technologické milníky dokazují, že se lidstvo novým podmínkám postupem času vždy přizpůsobí. Jenže právě rychlost, s jakou k tomuto procesu dochází nyní v souvislosti s rozvojem umělé inteligence (AI), mnoho odborníků z oboru znepokojuje. A je mezi nimi možná i trochu překvapivě také generální ředitel společnosti OpenAI Sam Altman.

Šéf firmy, jež stojí za dobře známým nástrojem ChatGPT, se pro server CNN nechal slyšet, že v důsledku překotného rozvoje této technologie dozná trh práce výrazných změn. Změn, které dříve trvaly až dvě generace, avšak kvůli nimž by dnes mohly miliony pracovních míst zaniknout, potažmo vypadat úplně jinak již v horizontu příštích pěti let. Tedy pokud nebude umělá inteligence nějakým způsobem celosvětově regulována.

„Protože jsou tyto systémy opravdu velmi výkonné, vyžadují zvláštní pozornost. Navíc mají globální dopad, a tak vyžadují i globální spolupráci,“ řekl Altman na akci v Soulu před setkáním s jihokorejským prezidentem Jun Sok-jolem.

Podobný postoj jako Altman zaujímají i další osobnosti v čele s miliardářem a technologickým vizionářem Elonem Muskem. Majitel automobilky Tesla či vesmírné společnosti SpaceX nedávno problematiku regulace projednával s čínskými vládními úředníky. Začátkem června o tom informovala zpravodajská agentura Reuters. Vyjádření druhé strany ale zatím nepřinesla.

Kdy začne AI ovlivňovat globální ekonomiku, se odborníci neshodnou

Jak moc velký a rychlý dopad na pracovní trh budou ChatGPT a další podobné nástroje skutečně mít, ukáže přirozeně až čas. Faktem je, že ani ekonomové se na tomto závěru mnohdy neshodnou. Z údajů bankovně-investiční společnosti Goldman Sachs například vyplývá, že nějaká forma automatizace v blízké době čeká až 300 milionů plných pracovních úvazků po celém světě. Zhruba 14 milionů pozic pak podle Světového ekonomického fóra do pěti let zmizí úplně, přičemž za nejohroženější považují odborníci administrativní, úřednické nebo právnické pozice.

Opačný názor zastává držitel Nobelovy ceny za ekonomii Paul Krugman. I ten sice připouští, že ChatGPT a spol. globální hospodářství ovlivní, stane se tak ale nejspíš až v následující dekádě.

„Velké jazykové modely by ve své současné podobě neměly ovlivnit ekonomické projekce pro příští rok a pravděpodobně ani pro jakýkoliv další rok v tomto desetiletí. ChatGPT a jeho případní následovníci nejspíše částečně změní ekonomiku až ve třicátých letech 21. století,“ pronesl Krugman koncem března v rozhovoru pro list The New York Times.

Některé pozice zaniknou, jiné naopak přibudou

Nehledě na strasti spojené s přebíráním práce lidí je podle Altmana každopádně nutné zdůraznit, že umělá inteligence s sebou přináší i řadu nových možností. A to paradoxně včetně tvorby úplně nových typů zaměstnání.

„Myslím, že se nestane to, že by nikdo z nás neměl práci. Už dnes máme různé druhy profesí, které se nemusejí příliš podobat těm v blízké budoucnosti,“ podotkl s tím, že za nejžádanější považuje schopnost rychle se učit novým věcem, přizpůsobovat se jim a vyvíjet moderní technologie. Takové dovednosti budou podle něj navíc i vysoce ceněny.