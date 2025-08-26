Aby zelená energie byla ještě zelenější. V kralupské DEKONTĚ vyvinuli unikátní linku na recyklaci vysloužilých solárních panelů

V posledních letech je na střechách vídáme čím dál častěji – solární panely, technologie, díky které mohou české domácnosti, ale také firmy ušetřit za energie tisíce korun ročně. Najdete je na rodinných domech, velkých fabrikách, ale také na loukách a na dalších venkovních prostranstvích.
Jen za uplynulý rok bylo v tuzemsku dle dat sdružení ČSRES nainstalováno přes 44 600 nových fotovoltaických elektráren. A i když ten největší boom má Česko zřejmě již za sebou, dá se tušit, že jejich počet bude v následujících letech i nadále přibývat.
Životnost fotovoltaiky, respektive panelů, které absorbují sluneční záření, se může různit. Obecně vzato se ale hovoří o 15 až 20 letech, někdy i více. To je doba na první pohled sice dlouhá, avšak rozhodně ne nekonečná. A tak se zároveň nabízí otázka, co se nimi děje, když nadejde jejich čas. No a právě na tuto problematiku se zaměřuje mimo jiné česká společnost DEKONTA, jež vyvinula vlastní recyklační linku, která dokáže vysloužilé panely rozebrat a vytřídit z nich cenné materiály, které je možné využít dále.
„Naše technologie je unikátní, a to konkrétně tím, že se v zásadě jedná o jednoduché řešení postavené pouze na mechanickém principu, tedy bez nutnosti chemického provozu, které má zároveň nízkou energetickou náročnost,“ vysvětluje pro Euro.cz Business Development Manager DEKONTY Vojtěch Musil.
Celý proces probíhá tak, že se panel nejprve rozmontuje na jednotlivé díly, aby mohlo následně pomocí speciální frézy, mlýnu a vibračních separátorů dojít k oddělení znovupoužitelných materiálů. Konkrétně se jedná především o sklo, hliník, elektroodpad a další prvky obsahující velký podíl křemíku, stříbra i ostatních kovů, jež naleznou uplatnění v celé řadě odvětví.
Poptávka roste nepříznivým zprávám navzdory
Za myšlenkou věnovat se recyklaci fotovoltaických panelů a lithiových baterií stojí v DEKONTĚ tým výzkumných pracovníků a zkušených projektových manažerů. Na samém počátku vývoje recyklační linky byl zájem uchopit zajímavé a aktuální téma, které má příslib budoucího komerčního uplatnění. A jak ukazují nejen statistiky, byla to trefa do černého.
Svůj provoz firma v Kralupech nad Vltavou zahájila teprve vloni, přičemž již letos má v plánu zrecyklovat zhruba 500 až 800 tun solárních panelů. „Vývoj naší unikátní recyklační linky využívající technologie frézování krycího skla panelů, která je chráněna zápisem užitného vzoru, trval necelé tři roky a vyžádal si investici téměř 20 milionů korun. Díky spolufinancování Evropské unie z programu OP PIK Aplikace jsme z vlastních zdrojů hradili zhruba polovinu nákladů,“ přibližuje dále Musil.
Vývoj zařízení nebrzdily ani některé rozporuplné zprávy, jež v poslední době z tuzemského „fotovoltaického sektoru“ přicházejí. Řada firem, které se výrobou, potažmo instalacemi solárních elektráren zabývaly, totiž v uplynulých měsících a letech zkrachovala, přičemž nezřídka kdy se jednalo i o velice známá jména – zářným příkladem budiž třeba společnosti Woltair, Nanosun či EH Malina. Dle Musila nicméně mají Češi ve fotovoltaiku i nadále důvěru: „V DEKONTĚ vnímáme pokračující nárůst instalací v posledních letech, nárůst účinnosti jednotlivých panelů a pokles jejich ceny. Navíc nejde o nějakou horkou novinku, ale o lety prověřený koncept a technologii. Myslím si, že pro velkou skupinu občanů se jedná o důvěryhodnou technologii.“
Nečekané ocenění
Jak se zdá, důvěru v solární elektrárny a další technologie s nimi spojené mají nejen domácnosti a podniky, nýbrž také velké energetické společnosti. Se svým unikátním řešením totiž kralupská DEKONTA zaujala i porotu soutěže „ekologických Oscarů“ E.ON Energy Globe, a to dokonce tak moc, že se sama dostala až do jejího finále. Co konkrétně to pro firmu znamená?
„Popravdě, už jenom to, že jsme byli vybídnuti k účasti, pro nás bylo překvapením a motivací. A když jsme se následně dostali do finálové šestice, byla to skutečně bomba. To jsme nečekali, navíc v takové konkurenci. Tedy jinými slovy, už jenom účast je úspěchem a odměnou pro nás všechny, kteří jsme se tomu posledních několik let věnovali. A pochopitelně to pro nás má i obchodní a marketingový význam, jelikož se o nás najednou ví,“ přiznává Musil. Finalisty soutěže vybírá ze všech přihlášených projektů odborná porota složená z významných vědců a odborníků. O celkovém vítězi následně hlasuje veřejnost.
Linka na klíč
Zmíněných 500 až 800 tun panelů, které v DEKONTĚ letos plánují zrecyklovat ani zdaleka nepředstavuje plnou kapacitu její třídící linky. V příštím roce by se chtěli dostat na jeden až jeden a půl tisíce tun.
„Objem zpracovaných odpadních panelů neustále roste. A roste i poptávka po recyklaci, což vnímáme jako pozitivní trend. Ostatně, když jsme se rozhodovali o investici a vývoji recyklační linky, nepočítali jsme s tím, že ihned po spuštění naši kapacitu zcela naplníme. Zatím tedy vše probíhá přibližně tak, jak jsme odhadovali,“ konstatuje Musil a dodává: „Zajímavou obchodní příležitostí je i dodání naší linky na klíč jiným recyklátorům. V současné době připravujeme montáž nové recyklační linky našemu klientovi v Litvě.“
Jaké všechny druhy fotovoltaických panelů vlastně dokážou v Kralupech nad Vltavou zrecyklovat? „Technicky jsme schopni zpracovat všechny panely nebo téměř všechny, ale ve skutečnosti zpracováváme pouze ty nejběžnější, takzvané křemíkové panely. Je to proto, že zpracování některých typů panelů vede k vyššímu opotřebení jednotlivých komponentů naší linky, zatímco u jiných bychom si při jejich zpracování zase celou linku kontaminovali těžkými a toxickými kovy. A to pochopitelně nechceme,“ zdůrazňuje manažer.
Cena za poskytnuté služby se odvíjí od množství panelů ke zrecyklování, jejich stavu a dalších důležitých faktorů. „V zásadě se snažíme každému klientovi připravit nabídku odpovídající tomu, jaké panely a v jakém množství potřebuje recyklovat. V průměru se nicméně pohybuje na úrovni desítek korun za kus,“ uzavírá Musil.