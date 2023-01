Aby vás od pozorování přírody ani příroda nevyrušila. Trpákova společnost Bayaya představila luxusní posed se sprchou i WC

Aby mohl člověk trávit čas v přírodě a nerušeně pozorovat a obdivovat její krásy, musí se často vzdát určité míry komfortu. Svačinu si sice může přibalit do batohu, nicméně co se týče otázky ubytování, osobní hygieny a pravidelného vyprazdňování, je potřeba v tom lepším případě vzít zavděk obvykle nepříliš prostorný stan, studený potok a nedaleký keř. Tuzemský výrobce dřevěných chat Bayaya ovšem nyní přichází s novinkou, jež by tyto zaběhlé praktiky mohla alespoň částečně změnit.

Oním řešením je upravená verze jednoho z jeho starších posedů, kterou firma nazývá Svítání. V něm milovníci přírody vedle kuchyně, velkých prosklených stěn a čtyř lůžek pro spaní nově naleznou i venkovní toaletu či skládací sprchu. Tedy luxus, jaký jim v tomto jinak velmi útulném ,domečku na kuří noze‘ až doposud chyběl.

„Už jsme realizovali přes 70 posedů a po zpětné vazbě našich zákazníků jsme se rozhodli vytvořit nový model prémiovějšího posedu,“ objasňuje okolnosti vedoucí ke vzniku svého nejaktuálnějšího produktu Ladislav Trpák, zakladatel společnosti Bayaya.

„Svítání disponuje stěnami z biodesky rozšířenými o 50 procent a sendvičovou, zateplenou střechou včetně provětrávané mezery. Posed tak bude v zimě výrazně lépe izolovat a v létě se i díky límci kolem hlavního okna a předokenním roletám bude výrazně méně hřát. Zapracovali jsme i na dalších detailech, jako jsou například silikonová těsnění kolem oken a dveří, terasa před vstupem do domu pro lepší odvod vody při dešti či separátní toaleta přístupná právě z terásky. Přes vizuální podobnost s Krabičkou se jedná o úplně novou konstrukci i podstavu,” dodává Trpák.

Do lesa, na rybník i na silnici

Nejnovější posed z dílny černošické společnosti má na výšku čtyři metry a jeho půdorys zaujímá rozměry 2,5 × 5,3 metru. Název Svítaní pak dostal zejména proto, že jedno ze dvou oken je situováno na východ, takže se jeho obyvatelé mohou nechat probouzet ranními paprsky slunce. Koncept byl navíc navržen jako takzvaný off-grid, což jinými slovy znamená, že nepotřebuje žádné připojení k sítím. Jako zdroj elektřiny posedu poslouží solární panely, zatímco o vytápění se postarají krbová kamna či plynové topení. A pokud jde o vodu, disponuje Svítání dvěma samostatnými nádržemi – jedna slouží coby zásobárna vodou čistou, kdežto do té druhé se ukládá voda odpadní.

Cena posedu je odvislá od množství doplňků, které si zákazníci do svého posedu přejí zabudovat i náročnosti montáže na místě. V základním provedení každopádně činí 590 tisíc korun bez DPH.

Vedle samotných doplňků je pak potřeba rovněž zvážit, kde přesně bude Svítání umístěno. Jako příhodné varianty se nabízejí zahrada, přilehlá louka či například les, stejně tak je ale možné ,domek‘ umístit na vodu, a to díky železnému plovoucímu pontonu, který z posedu vytvoří regulérní hausbót. Mimo to Bayaya nabízí i možnost dodání homologovaného přívěsu – to pro případ, že by zákazníci měli v úmyslu svůj dočasný přístřešek přesouvat z místa na místo.

Od posedu po kanclík

Posed Svítání není zdaleka jediným produktem, který černošická firma ve svém portfoliu nabízí. Společnost jako taková vznikla před čtyřmi lety, přičemž za tu dobu dokázala podobných staveb navrhnout a vybudovat hned několik – ať už jde o minimalistickou kancelář Ajeto, venkovní saunu Sázej, chatu na kolech Extrasy či další. A byť je každý z těchto výrobků trochu odlišný, mají společné to, že je lze na místě, jež si zákazníci vytipují, všechny postavit během jedno až dvou dní.

Mnohaletou zkušenost s podnikáním má za sebou také sám šestačtyřicetiletý Trpák. Jak připomíná Forbes, byl to právě on, kdo společně s pány Josefem Havelkou a Oldřichem Bajerem před časem vybudoval známý internetový obchod s oblečením Zoot.cz. A ačkoliv se firmě zpočátku dařilo, v roce 2018 se zadlužila, a to natolik, že již dále nezvládla financovat svůj provoz. O dva roky později pak podnik zahájil soudem schválený reorganizační proces, přičemž obtížnou dobu nakonec Zoot přečkal a loni na podzim otevřel v Praze na Václavském náměstí svoji vůbec první kamennou prodejnu.