Aby se doklady v PDFku staly minulostí. České Digitoo chce nahradit účetní systémy „digitální dálnicí“ pro firmy

Karin Fuentesová kdysi sama pracovala jako účetní, takže si byla dobře vědoma mnoha zásadních nedostatků, které tento obor dlouhodobě trápí. Před několika lety se proto rozhodla vybudovat byznys, jenž s pomocí umělé inteligence zefektivní účetní operace a pomůže firmám s jejich digitalizací.
Z jejího nápadu se zrodil startup Digitoo, který zajišťuje snazší účetnictví už více než 8 700 firmám. Mezi ty nejznámější patří například Alza.cz, Under Armour, Vilgain, Alensa, Footshop, Dallmayr nebo Geosan. Nyní ale Fuentesová přichází s ještě ambicióznějším plánem, jenž má vést k tomu, že klasické PDF doklady už nebudou potřebné. Z Digitoo má totiž vzniknout decentralizovaná komunikační vrstva, kterou budou moci využívat malé i velké společnosti.
„Jde o pomyslnou digitální dálnici, po níž účetní, logistické a obchodní dokumenty proudí automaticky mezi všemi systémy. Fungujeme tedy podobně jednoduše jako propojení kontaktů na sociálních sítích,“ přiblížila zakladatelka Digitoo.
I malá firma může elektronicky komunikovat s Alzou v řádu vteřin
Ačkoliv by se možná mohlo zdát, že sdílení účetních dokladů ve 21. století nemůže být nijak složité, opak je pravdou. Každý účetní systém, ERP (systém pro plánování podnikových zdrojů) nebo obchodní platforma dnes totiž používá jinou strukturu dat, jiné označení položek a jiné interpretační logiky. Výsledkem je, že podniky musí mezi sebou složitě vytvářet takzvaný mapping, což je jakýsi překladový můstek mezi jednotlivými systémy.
„Takováto implementace stojí firmy desítky až stovky tisíc korun – běžně až 150 tisíc za jediného obchodního partnera. Pro malé a střední společnosti je tato forma přímé digitalizace prakticky nedostupná,“ vysvětlila Fuentesová. Díky řešení od Digitoo bude ale i malá firma schopna elektronicky komunikovat například i se zmíněnou Alzou během několika vteřin.
Nové Digitoo EDI v praxi funguje jako univerzální prostředník mezi firmami. Díky více než 40 hotovým integracím do účetních a informačních (ERP) systémů dokáže startup automaticky překládat dokumenty mezi jednotlivými podniky bez potřeby individuálních implementací. Jednoduše řečeno – firma odešle pozvánku obchodnímu partnerovi, ten propojení potvrdí a oba systémy si následně mohou automaticky předávat faktury, objednávky nebo další dokumenty napřímo, a to bez e-mailů a příloh nebo ručního přepisování.
Řešení bude dostupné od podzimu
Novinka od Digitoo má podle Fuentesové přinést zlepšení oproti stávajícímu načítání faktur pomocí umělé inteligence, kde lze dosáhnout správnosti pouze kolem 98 procent. Podnikatelka je přesvědčena, že až dosud šlo jen o jakýsi mezistupeň v celém procesu transformace účetnictví, jelikož budoucnost odvětví spočívá právě v přímé digitální komunikaci mezi systémy.
„Nechceme řešit pouze samotné doručení dokumentu. Platforma propojuje celý proces od přijetí faktury přes schvalování až po automatické zaúčtování v účetním systému. Dodavatel navíc v reálném čase vidí, zda byla faktura přijata, schválena nebo odeslána k platbě. Firmy tak poprvé získávají obdobný komfort, jaký dnes znají z logistiky nebo online plateb, tedy okamžitý přehled o stavu dokumentů napříč firmami,“ popsala výhody nového řešení.
Digitoo EDI má být uživatelům volně dostupné už během letošního podzimu, přičemž česká společnost chce v následujících měsících sjednotit i mezinárodní systémy a standardy jako ISDOC nebo PEPPOL. „Budoucnost AI vidíme v chytrých agentech, inteligentních archivech a automatizaci práce s dokumenty, kterou jsme vyvinuli a už dnes ji testují první klienti,“ uzavřela Fuentesová.