Abramovičovy firmy falšovaly dokumenty, aby nemusely platit daně. Údajně s tím pomáhali i v Deloitte

První takový prohřešek, který byl podle novinářů BBC i dalších odborníků jasným porušením zákonů, se odehrál už v roce 2006. Právě tehdy začal na Kypru platit nový zákon nařizující zveřejňování účetních závěrek soukromých společností – což v praxi znamenalo, že daná legislativa mohla odhalit, jak velké ve skutečnosti Abramovičovo bohatství je.
V návaznosti na to připravila firma Deloitte Cyprus návrh účetní uzávěrky za rok 2003, která podrobně popisovala luxusní majetky Abramovičovy Amiscan Investments v hodnotě zhruba 672 milionů dolarů (asi 14 miliard korun). Vedle sídla v jižní Anglii, přepychového bytu v Londýně a panství na jihu Francie to zahrnovalo i vrtulníky, soukromé tryskáče a malou flotilu několika lodí včetně jachty Pelorus v hodnotě přibližně 147,5 milionu dolarů (přes tři miliardy korun).
Půjčím vám naoko jachtu, abyste ji vy zase mohli půjčit mně. Ruský oligarcha Abramovič se dopustil daňových úniků za miliony eur
Aby ale Abramovičovi spolupracovníci udrželi inkriminovaný majetek v tajnosti, rozhodli se změnit historii. Vypracovali plán spočívající v tom, že zmíněná aktiva budou převedena na mateřskou společnost Amiscanu na Britských Panenských ostrovech, kde mohla i nadále zůstat skryta. Přepis ovšem datovali zpětně o tři roky, aby vše vypadalo, jako by k převodu došlo právě už v roce 2003.
Takto označené dokumenty stačily kyperské pobočce Deloitte k tomu, aby velkou část aktiv z účtů Amiscanu odstranila. Firma tak rázem „přišla“ o domy, letadla i jachty, díky čemuž její majetek klesl na pouhých 75 tisíc dolarů (asi 1,5 milionu korun). Analytici BBC přitom tvrdí, že pracovníci Deloitte účetní uzávěrky schválili, přestože o jejich nepravosti věděli. „Zkreslování dat transakcí a nezveřejňování pravdivých a férových účetních závěrek je docela skandálním porušením zákonné povinnosti,“ uvádí Lord Sikka, profesor účetnictví na Univerzitě v Sheffieldu.
Místo miliard přiznaly jen statisíce
Zpětně datované dokumenty byly podle novinářů použity i v rámci daňových úniků. Týkalo se to třeba další Abramovičovy kyperské společnosti, Kravin Investments, která měla v roce 2003 v bance téměř dvě miliardy dolarů (téměř 42 miliard korun). Na úrocích firma pochopitelně vydělávala velké částky, z nichž měla kyperským úřadům platit daň.
Společnost MeritServus tedy vytvořila sérii zpětně datovaných dokumentů, jež tvrdily, že Kravin Investments finanční prostředky pouze držela a investovala je jménem své mateřské společnosti na Britských Panenských ostrovech, takže na Kypru nic danit nemusí. I toto „řešení“ údajně vzniklo ve spolupráci s Deloitte, která podle novinářů zjevně radila s falšováním finančních záznamů. „Jednalo se o přímočarý daňový únik. Pokud by se to stalo v Anglii, finanční úřad by jistě uvažoval o trestním stíhání,“ míní advokát a expert na finanční právo Andrew Mitchell.
Velká Británie chce zažalovat Abramoviče kvůli prodeji Chelsea. Peníze mají jít na Ukrajinu, ne Rusům
Prakticky stejný postup pak poradci z MeritServus využili i u Abramovičovy kyperské společnosti Electus Investments s majetkem více než 10 miliard dolarů (zhruba 209 miliard korun). Vytvořili totiž zpětně datované dokumenty, podle nichž byl majetek firmy převeden na stejnojmennou společnost sídlící na Britských Panenských ostrovech, opět už v roce 2003. Miliardy ruského podnikatele tedy znovu zmizely z dohledu kyperských úřadů, jimž bylo přiznáno pouhých 145 tisíc dolarů (asi tři miliony korun).
„Z toho jasně vyplývá, že existují profesionálové, kteří jsou připraveni ohýbat a porušovat pravidla své profese, a tedy i zákon. A vypadá to, že se při vytváření falešných dokumentů nezastaví doslova před ničím,“ doplňuje Mitchell.
Firmy obvinění popírají
Právníci Romana Abramoviče jakákoli obvinění z falšování dokumentů a daňových úniků popírají. Na dotaz britských novinářů se nechali slyšet, že oligarcha „se nepodílel na každodenním provozu těchto společností“ a že v případech, kdy majetkové změny navrhli profesionální poradci, „bylo zcela správné a legitimní se na tyto rady spolehnout“.
Společnost Deloitte na dotazy naší redakce odmítla celou situaci komentovat. Pro BBC pouze uvedla, že se ke konkrétním obviněním nemůže vyjádřit, protože dokumenty jsou starší více než 20 let a již nejsou přístupné.
Když jedna loď nestačí. Abramovičovo nové luxusní plavidlo má být údajně nejvýkonnější jachtou na světě
Zatím se ale zdá, že tak jednoduše celá kauza neskončí. Třeba vlivný kyperský poslanec Christos Christofides zdůrazňuje, že pokud k daňovým únikům skutečně došlo, je nutné zjistit, jak lze peníze z daní získat zpět. „A pokud někteří lidé opravdu porušili zákony, musí za to v souladu s platnou legislativou zaplatit,“ uzavírá politik.