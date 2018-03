Tady je doma pravé Šampaňské

Šampaňském je tak výjimečné, že by si jeho název rádo přisvojilo každé šumivé víno. To jediné a opravdové šampaňské se ale pěstuje jen v oblasti Champagne. Celá krajina je nádherná a zaručuje kvalitní pití, které dostojí všem příslibům. Obzvlášť tato města byste ale zaručeně neměli minout.

Gotická nádhera Remeše

Remeš je největší město regionu a kromě vína a šampaňského láká návštěvníky monumentální katedrálu Notre Dame de Reims. Jde o jeden z největších a nejkrásnějších evropských kostelů, vrchol gotické architektury, a jednu z prvních památek, který kdy byla zapsaná na seznam kulturního dědictví UNESCO. Od 12. do 19. století tu v ní byli korunováni francouzští králové.

Na skleničku zajděte do vinařství Pommery. Jeho zakladatelka madam Pommery výrazně přispěla k popularizaci šampaňského. Zdejší sklepy jsou přístupné pro prohlídky a samozřejmě degustace. Vlakem TGV se sem z Paříže dostanete za necelých 50 minut, levnější je to ale autobusem (např. Flixbus). Po dálnici je to 140 km.

Épernay – vinařské srdce Champagne

Necelých 50 km na jih od Remeše leží městečko Épernay. Přestože je Épernay řádově menší než Remeš, je považováno za hlavní město šampaňského. Tady totiž najdete proslulou Avenue de Chamagne. O té se říká, že je jednou z nejdražších ulic na světě, protože ve sklepích zdejších vinařských domů je uloženo okolo 200 milionů lahví nejkvalitnějšího šampaňského. Vždyť na ní také sídlí takové značky jako Moët et Chandon, Perrier, Mercier nebo De Castellane. Díky vínu a turismu s ním spojeným mají v Épernay vůbec nejvyšší HDP na hlavu v celé Francii a na městečku je to vidět.

Na skleničku zajděte v rámci různých komentovaných prohlídek sklepů spojených s degustací. S celkovou délkou sklepení něco kolem 100 km je příležitostí hodně. Ceny prohlídek se většinou pohybují něco přes 20 Eur. Určitě byste ale neměli zůstávat jen u vinařských gigantů. Navštívte i malá rodinná vinařství ve městě a okolních vesničkách, kde se vinařství dědí z generace na generaci a do procesů výroby vína je zapojená často celá rodina. V Épernay najdete dokonce i vinařství s českou stopou.

Okolí Épernay a Dom Perignon

Okolí Épernay se hemží vesničkami, které jsou jedna hezčí než druhá. Za nejkrásnější bývá často považovaná vesnička Oger. Rozhodně zajímavá je vesnice Hautvillers, kde působil slavný mnich Dom Perignon, jemuž bývá přisuzován objev technologie výroby šumivého vína šampaňskou metodou. Na dvoře jeho domu v Épernay najdete jeho sochu a v Hautvillers zase kostel, kde pracoval a kde je také pohřben.

Zajímavou zastávkou je pak vesnice Verzenay s nezaměnitelným majákem a muzeem vína. Nedaleko v lesích je bar s názvem Perchingbar, kde si můžete dát skleničku šampaňského v korunách stromů.

Lahodný život v Champagne

Pokud chcete ochutnat něco typicky místního i k jídlu, zkuste si zařídit exkurzi na šnečí farmě. Šneci z Champagne vedou odjakživa boj se šneky z Burgundska o to, kteří jsou lepší. A tady se jistě dozvíte, že jsou to ti místní.

Dalším typicky místním produktem je čokoláda. Ale jste v Champagne, kde se vše točí kolem vína, a tak i zdejší čokoláda je ve tvaru korkových špuntů a pro jistotu plněná šampaňským. Její vysoká cena je dána náročností procesu výroby, který můžete na vlastní oči spatřit během exkurze v čokolaterii. Koupit si můžete i místní sušenky Biscuits de Roses Fossié, které se jí tak, že se namáčejí do šampaňského.

Ať už půjdete nebo pojedete kamkoliv, rozhodně to bude kolem všudypřítomných vinic, z nichž mnoho nese označení Grand cru, tedy značku té nejvyšší kvality. Jejich keře leckoho překvapí svojí nízkou výškou. Je to z důvodů toho, aby při nižších teplotách nebyly hrozny vystaveny mrazu, ale absorbovaly teplo z půdy. Oblast Champagne totiž neleží na teplém francouzském jihu, ale asi 150 km na severovýchod od Paříže, a je to tedy nejseverněji položený francouzský vinařský region.

