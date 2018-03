Afrika chutná nejlíp z rukou místních

Ty jedeš do Afriky? Hlavně tam proboha nejez nic ze stánků na ulici. Tohle vám poradí nejeden cestovatelský bedekr. A doktoři. A maminka. Ale je to pitomost, připravíte se tak nejen o chuťové zážitky, ale i o zajímavá setkání s místními lidmi.

Hned na začátku je třeba říct, že doktoři, bedekry a maminky vám taky poradí pít zásadně jenom balenou vodu. Pokud budete jen trochu moct, této rady se rozhodně držte. Opravdu. Kdykoli jsem ji z donucení porušil, nějak jsem to odskákal. Teda spíš odběhal. Dobrý nápad je nahradit vodu pivem. Ve Rwandě je pitelný Primus. V Kongu Ngok s krokodýlí etiketou. V JAR se dá pít kde co, ale výborné je hlavně místní víno a cider. S touhle informací bych si osobně asi vystačil, ale ok, pojďme se teda podívat na to jídlo.

Začneme od konce. V Kongu na každém rohu uvidíte paní, která smaží malé koblížky zvané beignets. Jsou bez náplně, kterou místní považují za nesmyslnou bělošskou vymoženost, a osobně je moc rád nemám. Mnohem víc mi chutnala ryba, kterou koupíte taky všude a navíc je asi nejhygieničtější, protože bývá čerstvá a připravuje se zabalená v banánových listech. Někteří z nás jedli i grilovaná kuřata, ale když jsem viděl, v jakém stavu se syrová kuřata skladují na tržišti, nešel bych do toho.

HLEDEJ ZPÁTEČNÍ LETY PRAHA KINSHASA, KONGO

V Jihoafrické republice je spousta výborných restaurací různého druhu, ale z fast foodů jsou v oblasti Western Cape, kde jsme natáčeli, nejpopulárnější pizzerie a fish and chips. Obojí je docela mastná záležitost, ovšem ne ve smyslu ceny, ale množství oleje. Na pizzu si lokálové často dávají avokádo, což je pro nás trochu překvapivé, ale rozhodně doporučuju je napodobit. Fish and chips koupíte v přepočtu asi za sto korun a druh ryby záleží na tom, co v daný den rybáři vytáhli z moře. Jihoafričané milují grilování, kterému říkají braai a jestli s nimi přijdete do užšího kontaktu, grilovačka vás nemine. Na benzínkách a v obchodech se prodává skvělé sušené maso ze všeho možného od hovězího až po antilopu kudu.

HLEDEJ ZPÁTEČNÍ LETY PRAHA GEORGE, JAR

Ve Rwandě často narazíte na grilovanou kukuřici, plněné taštičky samosa se vším možným, brochettes – grilované maso na špejli. Všechno to chutná skvěle, ale nejraději mám fritované miniaturní rybičky sambasa. Nenechte se odradit tím, že po nich na tržišti lezou mouchy, fritovací olej spolehlivě zničí všechno špatné. Asi teda i všechno prospěšné, ale chutná to fakt dobře. V hlavním městě Kigali je velké nákupní centrum, kde narazíte i na fast foody západního typu. Jsou ale předražené a jíst to stejně nechcete. Každá, nejen africká země má prostě kulináři co nabídnout a určitě neprohloupíte, když se o jídle poradíte s místními obyvateli.

Vegetariáni a vegani

Ano, ve většině pokrmů v článku figuruje na prvním místě maso, ale to je mým masožravým já. Jako vegetariáni rozhodně nejste v Africe ztraceni, ve většině zemí je maso určitým luxusem a místní se stravují o poznání skromněji. Pokud se ale dostanete do situace, kdy vám někdo maso nabídne třeba na návštěvě, zkuste své vegetariánství na chvíli přehodnotit – je pravděpodobné, že vám ten člověk dává to nejlepší, co může. Pokud vaše přesvědčení občasný prohřešek nedovolí, poměrně spolehlivě funguje fráze, že vám konzumaci masa nedovoluje víra. To hostitel určitě pochopí a nebude se cítit uražen.

HLEDEJ ZPÁTEČNÍ LETY PRAHA KIGALI, RWANDA

HLEDEJ ZPÁTEČNÍ LETY PRAHA BUJUMBURA, RWANDA