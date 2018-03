9 a něco věcí, které vás naučí texaský Austin

Hlavní město Texasu jako by se svobodomyslností snažilo vyvážit konzervatismus celého státu a na svém tažení za bohémské hodnoty neznalo oddech. Austin tak suverénně vede nejen žebříčkům měst nejlepších pro život a podnikání, ale také metropolí s nejosobitějším duchem a atmosférou. Být Austiňan je ovšem výsada, kterou si člověk musí zasloužit. Než se mezi místní pokusíte infiltrovat, osvojte si návyky, které jsou pro zdejší komunitní život klíčové. Co vás naučí jen Austin?

Že den začíná tacem…

Ať už si dáte taco k snídani v Tamale House nebo si v Torchy’s poručíte jejich tajné menu, brzy zjistíte, že nejspíš jíte nejlepší taco svého života. Austin je město s nejlepšími tacos minimálně v Americe. Schválně, zkuste kterýkoli stánek nebo foodtruck na ulici a uvidíte sami.

…a že právě vy víte, kde ho dělají nejlíp

Když přijde na tacos, každý Austiňán se bude prát za čest své oblíbené restaurace. Je to totiž on, kdo zaručeně objevil nejlepší tacos ve městě. Diskuze ohledně jídla jsou v Austinu vášnivé, ztroskotávají na nich přátelství i vztahy a občas dojde i na pěstní souboj. Nic, co by pak nespravilo skvělé taco.

Velebit odlišnost a divnost

Přiletíte zrovna v době, kdy probíhá party na oslavu narozenin úplně každého, srazíte se s davem běžících goril, a než stihnete přeběhnout puntíkovaný trávník a najít útěchu v katedrále postavené výhradně z odpadků, už tušíte, že Austin je tak trochu jiný než ostatní metropole.

Myšlenka hnutí Keep Austin Weird (Zachovat Austin divný) je živá i po víc jak 15 letech. Iniciativa původně vznikla, aby uchránila původní osobitost zdejších podniků v rychle rostoucím městě, a podařilo se jí to. Procházet se po městě s nápisem Keep Austin Weird na triku je sice stejně uhozené jako chodit po New Yorku s trikem I♥NY, ale nikdo vás neodsoudí, když si tenhle suvenýr povezete s sebou domů. Naopak, je to nutnost.

Sázet na slepičí hovínka

Zamiřte do podniku Ginny’s Little Longhorn Saloon a vsaďte si ve hře Chicken Sh*t Bingo. Hra se točí okolo jedné slípky chodící sem tam po kleci s čísly na podlážce. Hráči stojí okolo klece a napjatě doufají, že budou mít štěstí a slepičí trus dopadne právě na číslo, na které vsadili. Chicken Sh*t Bingo se pořádá každou neděli a můžete se vsadit, že půjde o nezapomenutelný zážitek.

Milovat slova lokální a organický

Divné a lokální, to je austinská záruka kvality. Počet místních restaurací, minipivovarů, knihkupectví a různých krámků je obrovský. Každý z těchto podniků má svého nezaměnitelného ducha a všechno v nich se zdá být vyprodukované doma na dvorku. Pocit vzájemnosti a sousedskosti se vznáší ve vzduchu i na četných farmářských trzích, které stejně jako místní restaurace zásobují okolní farmáři.

Nesnášet hipstery

Přes všechno, co mají společné, mnoho místních moc nemusí hipstery. Austin je nejrychleji rostoucí město Ameriky a uhájit oblíbená místa a komunitní charakter svých čtvrtí je pro starousedlíky stále těžší. Nadávat na hipstery a říkat, že z Austinu udělají San Francisko jihozápadu (což tady není lichotka) je tak spíš způsob, jak se s tím vyrovnat. Ale i tak se snažte nevypadat jako hipster. A rozhodně už po pár dnech neříkejte, že se tu cítíte jako doma. Přesně to totiž místní nepotřebují, další lidi do města.

Stěžovat si na déšť

Austin je nejslunnější město Ameriky, zdejší obyvatelé se průměrně mohou těšit asi ze 300 slunečných dní v roce. To jednoho trochu zhýčká, připravte se proto na kňourání místních, sotva trochu zaprší.

Koukat se nad sebe

Austin je domovem největší městské kolonie netopýrů v Severní Americe. Od března do listopadu jich tu poletuje až 1,5 milionu, většinou kolem mostu Congress Avenue Bridge, kam za nimi vyrážejí místní i turisti. Naskakuje vám z téhle představy husí kůže? Rozhlédněte se kolem a uklidněte se pohledem na papoušky. I těch tu volně žijí stovky.

Být blázen do psů

Pokud obyvatelé Austinu něco milují tak jako tacos, pak jsou to psi. Stránka Pets at Home Austin už několik let po sobě zvolila jako město číslo jedna, pokud jde o psy a jejich páníčky. Psi tu mají své parky, zúčastňují se akcí a obvykle jsou vítáni v restauracích i hotelech.

HLEDEJ ZPÁTEČNÍ LETY PRAHA AUSTIN, TEXAS