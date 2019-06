Žongl s profesemi kvůli elektromobilům. Continental chce předstihnout pracovní trh

Manažeři firem v automobilovém sektoru už začínají žonglovat s pracovními místy. Reagují na změny ve výrobních plánech automobilek, jež pomalu přesouvají těžiště výroby od spalovacích motorů směrem k elektromotorům. Jak to v praxi vypadá, ukazuje firma Continental z Hannoveru.

„Nebyli jsme dosud dostatečně prozíraví,“ uznává personální ředitelka firmy Ariane Reinhartová. Poukazuje na to, že již před několika lety bylo mnoho firem v celém Německu překvapeno, že je na pracovním trhu nedostatek IT odborníků.

Continental se už tři roky připravuje na možné změny v automobilovém sektoru související s nástupem elektromobilů. Sledují, jak se mění objednávky výrobců automobilů a podle toho také plánují, v jakém množství a v jakých profesích bude firma potřebovat zaměstnance. Už nyní ví, že v dalších letech uživí dva až tři tisíce softwarových vývojářů pouze v továrnách v Německu.

Problém pak nastává, co s loajálními pracovníky, pro které už nebude práce. Firma se snaží jít cestou rekvalifikací i pro ty, kteří jsou ve firmě přes dvacet let. Spolupracuje s německým úřadem práce na rekvalifikačních kurzech, o náklady se dělí. Lidé mohou být v továrnách užiteční jako mechatronici, kteří obsluhují a opravují roboty, případně jako IT odborníci bez vysokoškolského diplomu.

Na změně by se ale měl podílet také stát ve spolupráci s průmyslem a odbory. „Potřebujeme strategické personální plánování pro celé Německo,“ zdůraznila Reinhartová. Taková strategie chybí. Zatím Continental spolupracuje na personální politice s automobilkou Volkswagen.

S názorem Reinhartové souhlasí i Jörg Hofmann, předseda odborového svazu IG Mettal, jenž zastupuje 2,3 milionu zaměstnanců v německém průmyslu. Podle konzervativního odhadu přijde o práci s nástupem digitalizace a přechodu na výrobu elektromobilů minimálně 150 tisíc lidí.

Hofmann navrhuje, aby stát podpořil ve velké míře výstavbu infrastruktury pro nabíjení elektromobilů, což by zajistilo práci pro lidi, kteří již nebudou potřeba při výrobě spalovacích motorů. Agregáty na fosilní paliva mají čtyřnásobně více součástek než elektromotory.

Společnost Continental zaměstnává po celém světě 244 tisíc lidí v 61 zemích světa a po společnosti Robert Bosch je největším dodavatelem dílů pro automobilový průmysl.

