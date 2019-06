Havlíček: Značka „Česká republika“ se šíří světem byznysu jako symbol špičkové kvality

„Osobně si myslím, že podpora podnikatelského prostředí v Česku není optimální, ale podpora exportu je na slušné úrovni,“ dodal ministr. „Sám jsem podnikatel a úroveň a kvalita služeb CzechTradu v zahraničí mě velmi příjemně překvapila,“ doplnil vlastní zkušenost místopředseda představenstva pověřený vedením Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP) Zdeněk Tomíček.

„Značku CzechTrade se nám podařilo zakotvit v myslích exportérů. Svědčí o tom 95procentní znalost mezi českými exportéry. Firem, které nevyužívají služby CzechTradu, podle průzkumu oproti loňsku výrazně ubylo, letos je to pouhých 6 procent. Je to i díky spolupráci s CzechInvestem a také tím, že jsme se přiblížili k firmám do regionů. Je to naprosto správná cesta a výrazně to napomůže znalosti podniků o tom, jaké služby CzechTrade poskytuje,“ řekl generální ředitel CzechTradu Radomil Doležal.

Tisková konference k aktuálním výsledkům exportního průzkumu ( Autor: CzechTrade )

Ministr Havlíček by rád zvýšil vývoz českých produktů do Číny. „Vyvážíme do ní pouze dvojnásobek toho, co do Izraele, což je velmi málo. Musíme zásadním způsobem navýšit export do Číny. Zatím se nám to bohužel nedaří, ale jde o to, najít si tam cesty,“ nastínil své představy.

Za nejzávažnější čeští exportéři stejně jako v loňském roce považují kurzové riziko. Oproti předešlému roku se však výrazně, o celých 10 procent, zvýšila jejich obava z nárůstu cen dopravy. Mezi problémy, s nimiž se čeští vývozci potýkají, patří také nutnost souladu s místními předpisy a nedostatečné výrobní kapacity. Vyplývá to z exportního výzkumu agentury Ipsos, který letos provedla už popáté pro agenturu CzechTrade, ministerstvo průmyslu a obchodu a AMSP.