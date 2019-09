Rostoucí cena zlata vyvolala v Austrálii novou horečku. Těžaři míří do větší hloubky

Zlato, ilustrační foto Autor: Profimedia.cz

Těžba zlata začíná být stále lukrativnější s tím, jak cena zlata na světových trzích roste. Podle banky Citigroup by mohlo být do dvou let zlato na historických maximech. V Austrálii těžaři díky lepším technologiím zvyšují produkci zlata, jež je nejvyšší od roku 1914.