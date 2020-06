Zkreslená ekonomická data? Pandemie odhalila, že ani grafy a ukazatelé nemusí být vůči koronaviru imunní

Hned trojice pracovníků Mezinárodního měnového fondu (MMF) přišla s teorií, podle níž by některé aktuálně zveřejňované makroekonomické údaje nemusely být natolik přesné jako dříve, nebo by dokonce mohly vykazovat i lehce zavádějící hodnoty. To vše pochopitelně vinou probíhající pandemie, kvůli níž zkrátka nebyli zaměstnanci národních statistických úřadů mnohdy schopni tyto klíčové ukazatele fyzicky ověřit.

Pandemie nebezpečného koronaviru, která si podle informací serveru Worldometers.info celosvětově vyžádala již přes 380 tisíc mrtvých, mimo jiné zapříčinila, že miliony lidí nemohly po dobu několika týdnů docházet do zaměstnání a musely pracovat z domova. Pro řadu podniků to nebyl sebevětší problém, i nadále však existují pozice – samozřejmě vedle těch ryze manuálních a podobně – kde je přítomnost dané osoby na pracovišti, respektive přímo v terénu u zdroje informací zcela nezbytná. A přesně tak je tomu někdy i v případě pracovníků statistických úřadů, kteří se starají o pravidelné zveřejňování hlavních ekonomických ukazatelů.

„Přesná a včasná ekonomická data jsou stěžejní pro dělání politických rozhodnutí, zejména během krize. Ale pandemie (nemoci) covid-19 vytváření mnoha klíčových statistik narušila,“ píše se na blogu Mezinárodního měnového fondu. „Bez spolehlivých dat nemohou politici zhodnotit, jak moc pandemie lidem a ekonomice uškodila, a nemohou ani pořádně sledovat, jak se z toho (hospodářství) vzpamatovává.“

A které konkrétní údaje mohou být podle trojice pracovníků MMF z důvodu domácí karantény zkresleny nejvíce?

„Například kalkulace cen maloobchodního zboží vyžaduje fyzické návštěvy v obchodech, něco takového ale v současné chvíli není v mnoha zemích možné,“ vysvětlují.

A jak druhým dechem dodávají, ani zdaleka se nejedná o jediný aktuálně problematický indikátor makroekonomické výkonnosti. Ohroženy by totiž mohly být i prognózy týkající se samotného hrubého domácího produktu: „Podobně těžké je i zjišťování firemních výrobních a investičních plánů, jelikož spousta podniků byla dočasně uzavřena nebo zkrátka nemají dostatek zdrojů, aby odpověděly na statistické dotazníky.“

Špatné načasování

Podle zpravodajského serveru CNBC přicházejí informace o potenciálně zkreslených základních makroekonomických údajích v nejméně vhodný okamžik, neboť řada zemí v čele s Francií, Itálií, Kanadou, Brazílií nebo Indií se právě v těchto dnech chystá zveřejnit, nebo tak již učinily, data ohledně zpřesněného vývoje jejich HDP za první kvartál letošního roku. Netřeba snad dodávat, že jakékoliv významnější odchylky od skutečnosti jsou zcela nežádoucí, jelikož se jedná v podstatě o hlavní ekonomický ukazatel, jehož hodnota rozhoduje o dalším směřování národních hospodářství.

„Byznysmeni používají tyto statistiky, když dělají rozhodnutí ohledně počtu pracovních míst, expanzi podniku, investic a dalších záležitostí,“ uvádí na svém webu americký Úřad pro ekonomickou analýzu (BEA).

Potřeba se přizpůsobit

Současná pandemie by nicméně podle expertů z MMF mohla do světa ekonomické statistiky vnést i pár ryze pozitivních aspektů. A to v podobě několika nových ekonomických ukazatelů, které by právě za takovýchto okolností mohly spolehlivě zastoupit ty tradičnější, jejichž vykazování není z výše uvedených důvodů tak snadné jako dříve.

Ostatně, některé země se v tomto ohledu již dokázaly částečně přizpůsobit. Například ve Velké Británii totiž začali statistici na týdenní bázi zveřejňovat „nové a experimentální indikátory“, jež zahrnují online cenové indexy a data týkající se přepravy zboží, které mají pomoci při vyhodnocování skutečných dopadů probíhající koronavirové krize na tamní míru inflace a objem zahraničního obchodu.