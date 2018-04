Zkouřený Lidl: řetězec startuje prodej marihuany

Lidl byl v minulosti mnohými vnímán jako opovrženíhodná diskontní prodejna. To už léta neplatí a dnes německý řetězec patří mezi nejprogresivnější firmy na maloobchodním potravinovém trhu. Dokazuje to i aktuální novina za Švýcarska.

V tamních prodejnách jsou od 19. dubna k dostání produkty z konopí určené k balení do cigaret, které mají sloužit jako náhražka tabáku. Obsahují však také psychoaktivní látku THC (tetrahydrocannabinol), i když pouze malé množství, jak zdůrazňuje firma. Namísto pořádného rauše tak zboží poslouží spíše k uvolnění, a to díky přítomnosti látky CBD (kanabidiol). Jeho užívání by mělo mít i protizánětlivé účinky.

Jedná se o produkty konopného start-upu The Botanicals. K dostání jsou v balení po 1,5 nebo 3 gramech za 17,99 a 19,99 CHF, tedy zhruba za 380 a 420 korun.

Rostliny jsou výhradně švýcarského původu. „Výrobce spoléhá na udržitelné zemědělství a zřekl se přidávání chemických, syntetických nebo geneticky modifikovaných látek,“ uvedla firma. Přesto se německý řetězec nemůže pyšnit prvenstvím. Švýcarské supermarkety Coop nabízejí konopné cigarety už téměř rok.

Švýcarská drogová politika je vůči marihuaně poměrně liberální. Platí to však pouze pro látky s nízkým obsahem THC do jednoho procenta, na které nespadají protidrogové zákony.

