Získat peníze na bydlení bude nyní snazší. ČNB zrušila další z limitů pro hypotéky

Česká národní banka zrušila pro posuzování žádostí o hypotéku limit pro poměr mezi měsíční splátkou veškerých úvěrů proti celkovému čistému měsíčnímu příjmu (DSTI). Ten od dubna činil 50 procent. Zároveň banka ponechala poměr výše hypotečního úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti (LTV) na 90 procentech. ČNB o tom dnes informovala na tiskové konferenci poté, co bankovní rada projednala Zprávu o finanční stabilitě 2019/2020. Poměr výše dluhu a čistého příjmu žadatele o úvěr (ukazatel DTI) zrušila ČNB již v dubnu.

„Naše dnešní (čtvrteční) rozhodnutí o zrušení limitu ukazatele DSTI by nemělo být pro nikoho překvapením. Vždy jsme říkali, že limity budeme používat v době zvyšování rizik pro stabilitu finančního systému v České republice, ale ve špatných časech je zmírníme, nebo dokonce zrušíme. Limit ukazatele LTV jsme prozatím při vědomí pokračujícího nadhodnocení cen rezidenčních nemovitostí ponechali v platnosti,“ uvedl guvernér ČNB Jiří Rusnok.

Nadhodnocení ceny bytů ke konci loňského roku činilo podle ČNB 15 až 25 procent. Proti předchozímu odhadu z poloviny loňska tak dále mírně vzrostlo. Dostupná neoficiální data za první měsíce letošního roku pak podle centrální banky naznačují, že opatření proti pandemii prozatím významněji neovlivnila ceny rezidenčních nemovitostí. „Vzhledem k nepříznivému vývoji v reálné ekonomice však vzniká potenciál pro jejich pokles v příštích čtvrtletích,“ uvedla ČNB.

K omezením hypotečního trhu vedl ČNB v minulosti právě rychlý růst cen nemovitostí i objemu úvěrů na bydlení. Banka se obávala, že v případě zhoršení ekonomického vývoje by se mohla řada domácností s hypotékou dostat do problémů se splácením, což by se dotklo následně i bank.

Rezervy komerčních bank se sníží

Česká národní banka (ČNB) ve čtvrtek rovněž snížila tzv. sazbu proticyklické kapitálové rezervy na 0,5 procenta z jednoho procenta, což znamená, že komerční banky budou od července letošního roku odvádět méně peněz do rezerv na ochranu úvěrového trhu. Sazba platí pro všechny banky, spořitelní a úvěrní družstva i obchodníky s cennými papíry.

Zároveň centrální banka oznámila, že je připravena v případě výrazného nárůstu úvěrových ztrát bank rezervu zcela uvolnit, aby podpořila jejich schopnost plynule úvěrovat nefinanční podniky a domácnosti.

Letošní propad banky ustojí

ČNB dále shledala, že se bankovnímu sektoru podařilo udržet si vysokou odolnost vůči možným nepříznivým šokům a že do krize způsobené šířením koronaviru vstoupil v dobré kondici. V základním scénáři ekonomického vývoje, který odpovídá květnové prognóze ČNB, by podle zátěžových testů neměla problémy většina bank. Pouze tři banky se mohou dostat do situace, kdy by neměly dostatek kapitálu, řekl ředitel sekce finanční stability České národní banky Jan Frait. V ČR je v současnosti 49 bank a poboček zahraničních bank.

Katastrofický scénář v zátěžových testech počítá s příchodem druhé vlny pandemie, která by zasáhla Evropu a ČR ke konci letošního roku. Při takovém vývoji by banky utrpěly rozsáhlé úvěrové ztráty. Kapitálový poměr by se prudce snížil a 13 bank by se dostalo pod minimální hranici osmi procent. Pro stabilizaci sektoru by bylo potřeba dodat 62 miliard korun. I tak by podle Fraita nešlo o výrazně dramatické číslo v souvislosti s tím, že čistý zisk bank loni činil zhruba 91 miliard korun.

Základní scénář ČNB počítá letos s poklesem ekonomiky o osm procent a příští rok s růstem čtyři procenta. Alternativní pesimistický scénář, který počítá s nástupem další vlny pandemie na konci letošního roku, by mohla česká ekonomika letos klesnout až o 13,5 procenta a příští rok o 1,5 procenta.