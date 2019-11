Bitva o biopaliva se vede i v USA. Trump nás podrazil, stěžují si zemědělci

Ve státě Iowa, jenž je významným producentem kukuřice, vyrábí řada zemědělců biopaliva. Před volbami v roce 2016 se této plodiny zastával Donlad Trump, který podporoval výrobu etanolu, protože snižuje závislost Ameriky na dovozu fosilních paliv.

Poslední kroky vládní agentury pro životní prostředí EPA ale místní farmáře dovádějí k zuřivosti. EPA uděluje stále více výjimek pro malé ropné rafinérie, jež nemusejí do paliva přimíchávat biosložku. Některé provozy na výrobu etanolu musely dokonce uzavřít nebo výrazně omezit provoz.

„Už to není milá Iowa, je to naštvaná Iowa,“ nechal se slyšet šéf asociace pěstitelů kukuřice v Iowě (ICGA) Craig Floss. I když EPA slibuje, že vyplatí zemědělcům kompenzace za ztráty kvůli nižší produkci etanolu z kukuřice, nepokryje to celkové náklady na omezení produkce.