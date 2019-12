Zelená utopie: vodík pro německý průmysl mají vyrábět obnovitelné zdroje o výkonu 100 gigawattů

„Ve dnech, kdy větrné turbíny produkují více elektřiny, než je spotřeba, se některé vypínají, aby nebyla přetížena elektrická síť,“ vysvětlil Tim Brandt ze společnosti Wind2Gas. Firma z Brunsbüttelu ve Šlesvicku-Holštýnsku zde provozuje jedno z mála zařízení, které vyrábí vodík ze zeleného proudu pomocí elektrolýzy.

„Tímto způsobem můžeme přebytečnou elektřinu z obnovitelných zdrojů využít, i když není potřeba v rozvodné sítí,“ vysvětlil pro Handelsblatt Brandt.

Osmadvacetiletý zakladatel firmy tvrdí, že bez zeleného vodíku si nelze představit přechod německé energetiky k obnovitelným zdrojům a splnění slibu Německa, že jeho ekonomika bude v roce 2050 uhlíkově neutrální.

Výzkumná společnost Energy Brainpool v analýze pro organizaci Greenpeace nicméně vypočítala, že pro zelený přechod celého německého průmyslu by bylo potřeba vyrábět zelený vodík při využití instalované kapacity 107 GW. To je ale nereálné číslo. Až 80 procent vodíku by muselo Německo dovážet.

Bod zlomu: dánský Ørsted staví pro Němce první větrný park bez státní pomoci

Výstavba větrného parku, ilustrační foto ( Autor: Profimedia.cz )

„Nemáme v Německu ani v Evropě dostatek obnovitelných zdrojů, abychom poptávku po zeleném vodíku pokryli,“ namítl manažer Florian Bergen, jenž je ve firmě Siemens odpovědný za projekty Power-to-X. Strojírenský gigant je jednou z firem, jež vyrábí takzvané elektrolyzéry, které umí z obnovitelných zdrojů vyrábět vodík. Teoreticky ale není problém dovážet zelený vodík z jiných regionů.

Manažer firmy Shell Jens Müller-Bellau namítá, že výroba zeleného vodíku je až pětkrát dražší, než výroba vodíku ze zemního plynu. Proto by se musela cena elektřiny v Německu výrazně zlevnit, aby se zelený vodík stal reálnou alternativou v dopravě a průmyslu, dodal.

Ředitel německé energetické agentury Dena Andreas Kuhlmann je přesvědčen, že bez ekologicky vyrobeného vodíku Německo ani EU nemůže dosáhnout svých klimatických cílů. Aby se jeho výroba prosadila ve velkém měřítku, musí se uvalit vysoká uhlíková daň na fosilní zdroje a produkci CO2.

Zatím se největší elektrolyzér má postavit v přístavu v Hamburku. Instalovaná kapacita obnovitelných zdrojů bude 100 MW.

Brandt tvrdí, že německý stát dělá jen málo pro to, aby se zelené technologie prosadily v rozsahu, který by měl výraznější dopad na průmysl. „U politiků vidím jen omezenou vůli, aby se věci změnily,“ kritizuje současnou německou vládu, která podle něj o klimatických cílech více mluví, než dělá.

