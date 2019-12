Zelená pro rodinný byznys: vláda chystá bezúročné úvěry a další podporu

Základ obslužnosti regionů, nositelé tradic a významní zaměstnavatelé. To jsou rodinné podniky. Ty tuzemské se v současnosti ocitají na křižovatce. Zakladatelé totiž odcházejí do důchodu a předávají byznys potomkům. Ve světě je tento proces úspěšný asi ve třetině případů, v Česku bude toto číslo zřejmě vyšší - především proto, že jde o první převod. Většina rodinných firem totiž vznikla v 90. letech.

„Přesto by stát měl tomuto procesu pomoci. Na lepší časy se snad začne blýskat v roce 2020,“ říká poradce Michal Dvořáček.

Byly jsme popelkou

„Zatím jsme neměli pocit, že stát rodinné firmy podporuje. Téměř vždy platíme daně v Česku, nemáme matky v cizích zemích, kam by zisky odtekly. Ale při přidělování státní podpory například dotacemi být rodinnou firmou žádná výhoda není,“ domnívá se zakladatelka firmy Alika Jana Kremlová.

Od roku 2019 je rodinné podnikání definováno v zákoně. To nám ale nestačí, shodují se podnikatelé. Vláda proto ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) a podnikatelskými organizacemi připravila pro rodinné firmy první konkrétní podporu. „V ČR je zhruba milion subjektů odpovídajících definici rodinného podnikání. Rodinné firmy dnes zaměstnávají asi 1,6 milionu Čechů. Jsou páteří naší ekonomiky,“ připomíná člen představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Libor Musil.

„V rámci programů Záruka 2015 až 2023 a Expanze jsme pro rodinné podniky připravili výrazně větší zvýhodnění, shrnuje generální ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky Jiří Jirásek.

Úvěry a brožura

Od 1. ledna příštího roku budou moci rodinné firmy využít bezúročné úvěry do 60 milionů korun. Příklad?

Pokud si chce firma pořídit nový stroj a inovovat, využije na jeho nákup půjčku s nulovým úrokem v rozmezí 650 tisíc až 60 milionů korun, a to na dobu deseti let (včetně odkladu splátek jistiny až na čtyři roky). Úvěr pak získá až na 45 procent výdajů na projekt. U úvěru od komerční banky či leasingové společnosti poskytne ČMZRB podnikatelům příspěvek na úroky do čtyř milionů. Také předání byznysu do rukou dětí má být snadnější. „Firmy mohou čerpat záruku k úvěrům od komerčních bank, jimiž budou financovat aktivity související s převodem obchodního podílu z jednoho rodinného příslušníka na druhého.

Záruky budeme poskytovat do výše 80 procent jistiny úvěru (do 30 milionů korun), a to až na 12 let,“ doplňuje Jirásek. Základní parametry podpory se firmy od banky dozvědí na počátku příštího roku po vyhlášení výzev.

Kromě zmíněných finančních nástrojů nabízí MPO ve spolupráci s AMSP ČR, Hospodářskou komorou a advokátní kanceláří Eversheds Sutherland zdarma publikaci Nástupnictví v rodinné firmě, jak na to.

Podle šetření Family Firm Institute vytváří rodinné firmy 70 až 90 procent světového HDP a poskytují zaměstnání 60 až 80 procentům zaměstnanců. Jsou odolnější vůči krizím a odpovědnější k okolí.

Článek vyšel v magazínu Profit