Ze ztráty k stomilionovému zisku. Kralický rezort miliardáře Rulíška opět vydělává

Majitel společnosti Sněžník Jiří Rulíšek Autor: Hynek Glos

Před půldruhým rokem převzal Jiří Rulíšek řízení své firmy Sněžník, aby ztrátovou firmu znovu pozvedl. Podařilo se mu to, a za fiskální rok od května 2018 do konce dubna 2019 firma vydělala 117 milionů korun. Vyplývá to z aktuálně zveřejněné účetní závěrky.