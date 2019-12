Zavřete depo, České dráhy odcházejí. Soukromníci obsadí více kolejí

Pokud by ta budova stála kdekoliv jinde, bude jedním z nejvýraznějších míst regionu. Jenže mohutná třináctipatrová stavba, na jejíž střeše svítí nápis Most, vyrostla skoro v nejnižším místě města. Obří vlakové nádraží už téměř nedýchá a tiše připomíná vyčpělou slávu zdejší hnědouhelné horečky. Od neděle se však mezi zašlými perony opět začnou dít věci.

Most bude stanicí, kde se naplno projeví česká vlaková liberalizace. Každý den se tu budou nově střetávat vlaky hned pěti železničních dopravců. Kromě Českých drah a společnosti GW Train Regio provozující rychlíky z Plzně zastaví v Mostě i vlaky firem AŽD Praha, Die Länderbahn a soupravy RegioJetu.

Ústecký kraj se stává vzorem toho, kam až může revoluce na české železnici dojít. „Snažíme se, aby se cestování v rámci integrované dopravy neustále zlepšovalo,“ vysvětluje příčiny zásadní proměny Jaroslav Komínek (KSČM), náměstek hejtmana pro dopravu.

Nový vlakový jízdní řád se nicméně neprojeví pouze na regionální železnici a v lokálkách. Soukromníci díky lepším nabídkám vytlačili České dráhy i z několika rychlíkových tratí. Tou je třeba i důležitá slezsko-moravská magistrála spojující Bohumín s Brnem. Tam bude nově rychlíky vypravovat pouze RegioJet. Denně sedmnáct z Brna, sedmnáct z Bohumína.

Potíž je, že ministerstvo dopravy nezareagovalo na příchod nových dopravců včas. Česko ještě nemá jednotný tarif, který by umožňoval ve všech vlacích cestovat s jedním lístkem. Projekt společné jízdenky by se měl rozběhnout až příští rok v prosinci. V jednotlivých krajích tak buď lidé pojedou na celoregionální lístek, nebo budou muset vědět, která firma jejich vlak provozuje, a jízdenku si pořídit u ní.

„V současné době si musejí cestující v případě přestupů mezi spoji různých dopravců kupovat více jízdenek. Systém jednotného tarifu by měl cestování výrazně zjednodušit. Cestující si zkrátka zakoupí jednu jízdenku a bude moci jednoduše nasednout do toho vlaku, který pojede první, bez ohledu na dopravce,“ slibuje Vladimír Kremlík (za ANO), ministr dopravy.

Situaci také komplikuje fakt, že zanikne řada pokladen. Takže třeba v Jihomoravském kraji si lidé bez jízdenky budou moci sednout jen do oddílu označeného zeleným pruhem a tam počkat na průvodčího. Až si u