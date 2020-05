Zavádění 5G sítí v Evropě klepe na dveře, většina států sedmadvacítky podporuje Huawei

Česká republika je na prahu velmi důležitého rozhodnutí pro digitální budoucnost a implementaci 5G technologií. Evropská komise totiž vyzvala členské státy, aby do 15. května, tedy tohoto pátku, přijaly první konkrétní a měřitelné kroky v souladu s nařízením EU Toolbox, které řeší bezpečnost mobilních sítí, a zejména pak její nejnovější generace 5G. Nejčastěji skloňovanou firmou, která by se mohla na jejím budování podílet, je čínský Huawei.

Pro Huawei je dobrou zprávou především to, že jí podporu vyjádřila většina lídrů států Evropské unie, a to včetně Německa, Polska, Maďarska či Francie. Německá kancléřka Angela Merkelová otevřela prostor 5G sítí pro Huawei v polovině října loňského roku a čelní představitelé Francie opakovaně ubezpečují, že společnost nebude vyřazena z podílení se na výstavbě infrastruktury 5G. Obdobně se k celé záležitosti ale staví rovněž Itálie či Rakousko, které ústy svého kancléře Sebastiana Kurze potvrdilo v březnu letošního roku neutrální přístup země vůči dodavatelům.

V nedalekém Polsku se sice zástupce tamního regulátora zhruba před měsícem vyjádřil k dané situaci v tom smyslu, že vyloučení Huawei z budování infrastruktury 5G na jeho území by teoreticky možné bylo, ale jednalo by se o velmi finančně nákladnou záležitost. Proto bude společnost součástí výběrového procesu i nadále. Ve stejnou chvíli vzdalo své díky Huawei Maďarsko, které ocenilo pomoc čínské společnosti s rolloutem 5G technologií. A co se týče sousedního Srbska, tamní prezident Aleksandar Vučić již oznámil, že jeho země hodlá při budování sítí páté generace zaujmout velmi otevřený a transparentní přístup.

Huawei žádá férový, transparentní a společný přístup

Společnost Huawei plně podporuje úsilí a kroky EU a členských států vedoucí k zajištění bezpečných sítí páté generace. Řada doporučení obsažených v souboru opatření pro kybernetickou bezpečnost 5G sítí (tzv. EU Toolbox on 5G Cybersecurity) by mohla mít pozitivní dopad na bezpečnost infrastruktury, nicméně některá opatření s sebou mohou nést vážné právní i obchodní následky. Namísto adekvátního posuzování bezpečnostní problematiky u konkrétních typů technologií či produktů je veřejné označování konkrétních dodavatelů jako rizikových diskriminačním jednáním namířeným proti jednotlivým společnostem. Takový přístup může vést k falešnému pocitu bezpečí a paralelně vytvářet technické překážky pro přeshraniční obchod a porušovat základní zásadu unijního práva pro volný pohyb zboží.

Od založení společnosti Huawei nedošlo k žádnému bezpečnostnímu incidentu, který by ohrozil důvěru zákazníků a koncových uživatelů. Po celých dvacet let fungování v rámci Evropy se se společnost drží unijních i národních pravidel. Huawei je zároveň jeden z klíčových přispěvatelů v oblasti vytváření bezpečnostních standardů 5G. Z celkem 1 609 návrhů na zabezpečení 5G sítí ze strany čínské společnosti byla více než třetina úspěšně přijata.