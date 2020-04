Zapomeňte na Čínu, nejpostiženějšími asijskými zeměmi budou Japonsko a Singapur, předpovídá agentura Moody´s

Kvůli koronavirové krizi čeká světovou ekonomiku významný propad. Na tom se shodnou v podstatě všichni. Názory na to, kdo z této situace vyjde nejhůře, se už ale liší. Podle analytiků agentury Moody´s by to mohly být Japonsko a Singapur, a to z několika důvodů.

Oba státy mají na rozdíl od Číny jedno společné, a sice skutečnost, že jejich hospodářství nebyla v příliš dobrém stavu ani před nastupující pandemií. Ve snaze co nejvíce zpomalit šíření nebezpečného koronaviru navíc tamní vlády původně přijaly ve srovnání s Pekingem o poznání přísnější opatření, což pochopitelně jejich ekonomikám na výkonnosti nepřidalo.

Ostatně potvrzují to sama čísla. Zatímco japonský hrubý domácí produkt se v posledním kvartálu loňského roku propadl o 6,3 procenta, HDP Singapuru se za první tři letošní měsíce snížilo o 2,2 procenta.

„Japonsko bylo v recesi, už když do této krize vstoupilo, první kvartál Singapuru byl velmi slabý, a myslím si, že tento kvartál bude pro Singapur vzhledem k plošné uzávěrce ještě náročnější,“ cituje web CNBC šéfekonoma ratingové agentury Moody´s pro asijsko-pacifický region Steva Cochrana.

„A pak je tu potenciál toho, že pokud se v Japonsku bude virus šířit dál, mohla by namísto toho, co tam je teď, nastat skutečná plošná uzavírka,“ uvádí s odkazem na nelichotivá čísla posledních dnů, která jako by naznačovala, že země vycházejícího slunce čelí druhé vlně nákazy, neboť počet nově infikovaných se zde podle údajů Světové zdravotnické organizace více než zdvojnásobil.

Nástup druhé vlny

Zatímco v Číně se křivku takzvaných aktivních případů nemoci covid-19 podařilo zcela zploštit, v Japonsku a Singapuru roste i nadále, v důsledku čehož musela být některá opatření v obou dotčených státech během několika posledních dní dokonce znovu rozšířena.

Vývoj aktivních případů nákazy v Číně, Japonsku a Singapuru, zdroj: Worldometers.info

A právě tyto dodatečné komplikace pak podle Cochrana budou tím hlavním důvodem, proč obě výše zmíněné země pocítí dopady koronavirové krize ze všech asijských států zřejmě nejvíc.

„Kvůli kombinaci, v jistém slova smyslu, uzavřených ekonomik jihovýchodní Asie a velmi slabých vývozních trendů v severní Asii to bude pro celý asijsko-pacifický region velmi, velmi náročný kvartál,“ uzavírá analytik agentury Moody´s.

