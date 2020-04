Západní Evropa virus podcenila, ve druhém sledu bude postižena i ekonomika

Itálie, Francie nebo Velká Británie patří k zemím, které byly zasaženy koronavirem nejhůře. O to víc bude ve druhém sledu postižena i ekonomika.

Jak se šíří koronavirus od východu k západu, jako by se pořád opakoval podobný scénář. Země, které plný zásah nákazy teprve čekal, se na nástup pandemie dívaly zpovzdálí a podcenily včasnou prevenci. Mnohé západoevropské státy chtěly nejprve zkusit cestu získání kolektivní imunity. Dát od začátku promoření populace příliš volný průběh se ale nevyplatilo.

Velká Británie nebo Nizozemsko tak vlastně získaly jen odklad jednoho dvou týdnů, a stejně nakonec k přísnějším opatřením musely přistoupit. Hospodářsky tedy žádnou výhodu nezískaly a pro zdraví populace se ukázalo toto zpoždění jako fatální, které vedlo k lavinovitému šíření nákazy. Země Beneluxu, Velká Británie a některé jižní státy EU mají v poměru k počtu obyvatel nejvyšší podíl úmrtí na koronavirus.

Jednou z mála zemí, která zatím dokázala nápor viru ustát, aniž by zároveň příliš omezila běžné fungování státu, je Švédsko. Tato země jako už dříve v historii v jiných souvislostech představuje zajímavou třetí cestu. Ta ovšem souvisí se švédskou disciplinovanou mentalitou, menší hustotou obyvatel a dalšími faktory. Je otázkou, zda by mohl podobný model zafungovat jinde.

Itálie: Situace se zlepšuje, ekonomiku ale to nejhorší čeká

Italská vláda začíná projednávat spuštění takzvané fáze 2, kdy by mělo docházet k postupnému uvolňování restrikcí. Je možné, že první menší podniky budou otevřeny ještě před koncem dubna, nicméně větší uvolnění přijde až v květnu. Školy zůstávají zavřené minimálně do 18. května, vědecká reprezentace ale žádá o otevření škol až v září.

Premiér Giuseppe Conte oznámil schválení nového finančního balíčku na podporu ekonomiky ve výši 400 miliard eur. Z této částky by měla být použita polovina na interní zajištění zaměstnanců, pracovních sil a obecně sociálně-ekonomické aspekty. Zbylé finance by měly být určeny primárně na podporu exportu, který je tahounem italského HDP.

Dohromady s dekretem #CuraItalia, kdy došlo k uvolnění 350 miliard eur, jde tedy celkem na pomoc ekonomice 750 miliard eur, to je téměř polovina italského HDP. Je zcela jasné, že pád ekonomiky bude v prvním pololetí enormní. Kumulativní pokles se v prvních dvou čtvrtletích očekává až na úrovni 10 procent HDP. Za předpokladu, že bude ukončen krizový stav a dojde k významnějšímu nastartování produkce nejpozději na konci května, může být pokles HDP za celý rok 2020 asi šest procent. V roce 2021 se pak očekává částečné oživení ekonomiky.

Marek Atanasčev, CzechTrade Milán

Francie: Vysoký dluh asi poroste o dalších 10 procent

Francouzský ministr hospodářství Bruno Le Maire prohlásil, že důsledkem aktuální epidemie bude ve Francii nejhorší hospodářská recese od roku 1945. Pád HDP bude také mnohem větší než zhruba dvě procenta v krizovém roce 2009. Francouzská centrální banka odhaduje pokles HDP v letošním prvním kvartále až na šest procent. Francouzské firmy podle ní teď pracují asi na polovinu svých kapacit.

Jde i o nepřímé vlivy, jako jsou nižší produktivita při práci z domova v utlumených oborech nebo naopak přemíra přesčasů v oborech silně exponovaných během sanitární krize. Odhadované nepřímé faktory mají představovat 50 až 100 procent přímých ztrát. Francouzský veřejný dluh by měl vzrůst o 10 procent (z necelých 100 procent HDP ke konci loňského roku). Vláda spustila masivní pomoc ekonomice, což zahrnuje například kurzarbeit, podpůrné dávky pro živnostníky či posílení pojištění pro vývozce.

Vítězslav Blažek, CzechTrade Paříž

Nizozemsko: Vláda má čtyři prognózy, všechny počítají s recesí

Nizozemská vládní plánovací kancelář CPB zveřejnila čtyři prognózy dopadu koronakrize na ekonomiku. Od světle šedých po černé vyhlídky, všechny čtyři varianty počítají pro letošek s recesí a poklesem HDP mezi 1,2 až 7,7 procenta. Pro srovnání, v krizových letech 2008 a 2009 byl propad 3,7 procenta. Nejhorší scénář predikuje také nárůst nezaměstnanosti z únorových 2,9 až na 9,4 %.

CPB dodává, že současná vládní strategie je sice koncipována na finanční podporu zaměstnavatelů vůči jejich zaměstnancům tak, aby zabránila hromadnému propouštění a bankrotům firem, ale situaci může „jen“ zmírnit, ne jí zcela předejít.

Podle všech výpočtů dojde ke znatelnému zhoršením stavu veřejných financí. CPB nicméně předpokládá, že nedojde k přímému ohrožení výše státního dluhu. I při nejhorší možné variantě by na konci roku 2021 neměl být veřejný dluh vyšší než 73,6 procenta HDP. Na pomoc ekonomice již v rámci záchranných balíčků plynou miliardy eur. Ministerstvo financí ovšem zároveň apelovalo na morálku a svědomí nizozemských společností, aby vládní podpory a nouzovou kompenzaci nezneužívaly.

Andrea Märzová, CzechTrade Benelux

Velká Británie: Čekají se bankroty dříve prosperujících firem

Paul Dales z Capital Economics předpokládá ve druhém čtvrtletí letošního roku propad britského HDP o 2,5 procenta, ekonom Julian Jessop predikuje meziroční pokles dokonce až o šest procent a složitý návrat k normálu. Důvod je podle něj jednoduchý: Očekávané bankroty dříve profitabilních firem.

Po úvodním klidu před bouří vzali Britové v souvislosti s růstem počtu nakažených supermarkety útokem

Britská ekonomika i export by podle odhadů měly poklesnout na nejnižší hranici od roku 2009 jako následek kombinace zpomalení globální ekonomiky, epidemie koronaviru a nejasných obchodních podmínek pro rok 2021. Kombinace covid-19 a brexitu je nesmírně nešťastná. Letos se navíc očekává pokles investic a poptávka ze strany koncových zákazníků má být nejnižší od roku 2011.

V současné době se hovoří primárně o krátkodobých dopadech na britské hospodářství. Pokud by ale současná situace přetrvávala déle, narušení dodavatelských řetězců a pokles poptávky by mohly mít dlouhodobý vliv na ekonomické výsledky firem. Mezi nejvíce zasažená odvětví zatím patří pohostinství, aerolinky a cestovní ruch. Pandemie se ale dotýká i všech odvětví výroby, do které spadá – i pro exportní aktivity České republiky klíčový – sektor automotive.

Martin Macourek, CzechTrade Londýn

Švédská třetí cesta: Ochránit zdraví, ale nezmrazit ekonomiku

Severská země zvolila v boji proti koronaviru jinou cestu než většina Evropy. Vláda stanovuje jen mírné restrikce a spoléhá na doporučení a dobrovolnou disciplínu, která je spojena se švédskou náturou. Ekonomiku zatím nechává částečně běžet. Odmítnutí drastických opatření vychází z přesvědčení, že většinová, zdravá populace jeví reaktivně mírný průběh nemoci. Vláda vydává pouze doporučení, nikoli příkazy. Švédskou prioritou je péče o staré, nemocné a jinak náchylné k vážnému průběhu nemoci.

Švédsko však neuzavřelo hranice, prozatím nijak nelimituje pohyb, shromažďovací limit byl sice snížen na 50 osob, vláda ale nezavřela školy (pouze doporučila uzavřít střední a vysoké školy) a nevyhlásila žádný nouzový stav. Restaurace, hospody, kavárny a bary mohou zůstat otevřené, ale smějí poskytovat služby pouze v případě, že mají místa k sezení.

Ekonomice vláda poskytla bezprecedentní balíčky, které zahrnovaly 800 miliard švédských korun od Centrální banky, 434 miliard od vlády a 200 miliard švédských korun od Exportní banky. To je celkem 1434 miliard (švédská koruna je v současnosti asi 2,50 Kč).

Země má na krizi „našetřeno“ z lepších časů. Ministryně financí Magdalena Anderssonová přednesla na konci března zprávu o výhledu ekonomiky, v níž zaznělo, že je Švédsko v relativně dobré pozici, má rozpočtové přebytky, zadlužení je pouze 35 procent HDP a ekonomika je robustní.

Tomáš Rousek, CzechTrade Skandinávie

