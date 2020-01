Zaměstnancům Amazonu nevadí, že riskují práci. Dál firmu kritizují za přístup ke klimatu

Protest proti postoji Amazonu v otázce klimatu, za kterým stojí skupina Zaměstnanci Amazonu pro klimatickou spravedlnost (Amazon Employees for Climate Justice), podepsalo na webové stránce Medium už více než 300 zaměstnanců firmy. Ke svému jménu a pozici připsali i vzkaz vedení společnosti.

„Země je náš jediný domov. Dávejte více peněz na boj s klimatickou změnou, než na objevování vesmíru!“ vzkázala zaměstnankyně Virginie Muzerauová s odkazem na společnost Blue Origin, kterou vlastní zakladatel Amazonu Jeff Bezos.

„Amazon by měl využít svůj globální vliv, aby posunul svět k světlejší a udržitelnější budoucnosti. Můžeme a měli bychom být lídrem ve výzkumu a implementace udržitelného života,“ napsal Luke Neville. Další si otevřeně stěžují na postup proti zaměstnancům, kterým je vyhrožováno vyhazovem z práce.

Amazon na začátku roku totiž několika svým zaměstnancům přes firemního právníka poslal e-mail, ve kterém jim hrozí propuštěním, pokud budou dále společnost kritizovat. Odvolával se při tom na svá interní pravidla.

Zakladatel Amazonu Jeff Bezos ( Autor: čtk )

Členové skupiny Amazon Employees for Climate Justice požadují, aby byla společnost do roku 2030 uhlíkově neutrální a aby byla aktivnější v boji s klimatickou změnou. Amazon chce do roku 2030 využívat energie výhradně z obnovitelných zdrojů a uhlíkové neutrality by rád dosáhl deset let poté.

V loňském roce poslalo na osm tisíc zaměstnanců Bezosovi otevřený dopis, ve kterém žádají, aby společnost omezila emise, přestala používat fosilní paliva a zastavila spolupráci s ropnými společnostmi, které využívají technologie Amazonu.

