Zákon zafungoval. Nelegální online hazard v průběhu roku zmizel

„Ilegál máme z 99 procent objemu sázek vytlačený. To zbývající procento jsou menší firmy, které to zkoušejí. Na seznamu nepovolených her je pět společností. Ty by poskytovatelé internetu měli blokovat. Oni se to snaží nejrůznějšími kuriózními způsoby obcházet. Jde tam také o zablokované platby, neměly by na to být reklamy. Navíc je to pět opravdu malých společností,“ uvedl Závodský, který ve funkci na konci prosince končí.

Velké společnosti jako například Bet365 nebo Betfair podle něj v Česku ukončily provoz už 31. prosince 2016. „Jenom s jejich objemem z českého internetu vycouvalo 80 procent. A po prvních pár dopisech na začátku roku a zahájení správních řízení odešli v podstatě všichni ostatní,“ doplnil náměstek. Za porušení zákona MF od začátku uložilo pokuty zhruba za 200 milionů korun.

Zákon podle Závodského splnil absolutně všechno, co splnit měl, v oblasti internetu jsou výsledky ještě lepší, než očekával. „Na internetu dnes máme přes 20 povolení, kromě binga na všechny hry. A jestli někdo tvrdí, že se nedalo povolení dosáhnout, tak lže. Pokud nám dal někdo na začátku ledna nedostatečné materiály a tvrdil, že mu denně utíká několik milionů, tak to pro nás nebyl žádný argument, abychom kvůli tomu zákon ohýbali,“ doplnil náměstek.

Ubude heren Počet heren v Česku podle Závodského klesne za období od konce loňského roku do konce roku 2018 na třetinu, tedy ze 6100 zhruba na 2000. Podle nového zákona o hazardu, který platí od začátku roku 2017, bude od začátku roku 2018 pro hráče na automatech povinná registrace. Z restaurací by měly automaty během příštího roku prakticky zmizet, uvedl náměstek.



„Letošní rok byl rokem internetu. Teď přichází druhá fáze, která je zákonem nastavená, jde jen o to ji administrativně dotáhnout. A to jsou kamenné pobočky. Měli jsme 6100 provozoven, teď jich máme 3800. Věřím, že do léta se jejich počet sníží na 2500, do konce příštího roku pak na 2000. Pro mě je zásadní, že z toho původního počtu provozoven půjdeme na třetinu,“ uvedl Závodský, který ve funkci na konci prosince skončí.

Pokud jdou oficiálně zablokované stránky spustit, je to podle něj tím, že poskytovatel internetu neplní svoje povinnosti. „V tom případě by se na ně mělo sáhnout, zákon sankce zná. Ale nechtělo se mi jít na ně hned zhurta, chtěl jsem hlavně, aby byla informační kampaň. Na druhou stranu, pokud to budou opravdu ignorovat, nic jiného nám nezbude. Navíc, pokud jde stránka otevřít, je otázkou, jestli si tam jde opravdu zahrát,“ řekl dále Závodský.

Z větších zahraničních společností zatím získal licence pouze PokerStars. Kromě jedné další firmy, která žádá o licenci na číselnou hru, podle něj žádná jiná aktivní není. „Oni to pečlivě analyzují, jestli jim to za to vůbec stojí. Je tady opravdu velmi malý trh pokrytý českými společnostmi, nebo přesněji tradičními společnostmi na českém trhu. Nejsem úplně nadšený z dělení na české a zahraniční společnosti. Třeba Fortuna je kotovaná na burze. A už z vlastní podstaty nelze vědět, jestli je tam víc českých nebo zahraničních akcionářů,“ podotkl náměstek.

Ke konci roku plánuje MF zrušit sekci majetku státu, kterou Závodský řídí. Tento odbor by měl být přesunut do sekce Daně a cla. „Nevidím do duše konkrétních jedinců, kteří o tom rozhodli. Určitě si nemyslím, že ta změna něco zefektivní. Je to naprosto účelové. To, že mi zanikne funkce, ještě neznamená, že nezůstanu v té službě. S nějakými nabídkami možná někdo přijde, ale já vždycky potřebuju nějakou novou výzvu. A nemyslím si, že za stávajícího vedení ministerstva tady bude pro mě prostor pro nějaké výzvy,“ dodal Závodský.

Dále čtěte: