Zákazníci v Emirátech? Peněz mají dost, ale nevyhazují za zbytečnosti, říká výrobce rohoží

Doma i ve firmě ji mají všichni. A skoro nikdo ji vlastně nevnímá. Rohožka. Nenápadnou pomůcku ovšem česká společnost GAPA MB povýšila na sofistikovaný výrobek v mnoha variacích. Mladoboleslavský výrobce si za 27 let existence vybudoval portfolio více než 80 rohoží a dalších čisticích doplňků. Ač se to nezdá, ve funkci a užitném designu rohože se dá vymyslet spoustu vylepšení.

GAPA tak vyvinula například protiúnavové rohože, aby pracovník v zaměstnání došlapoval pohodlně. V designu jsou některé přírodní rohože navrženy tak, aby vypadaly jako ze dřeva. Jiné nosí firemní logo zákazníka. Odolné a protiskluzové rohože jsou určeny do továren, voděvzdorné pro bazény. A ty určené pro trh v pouštní zemi, jako jsou Spojené arabské emiráty? Ty firma vylepšila tak, aby měly speciální odolnost proti prachu nebo UV slunečnímu záření.

Poprvé jsme vyšli naprázdno

GAPA začala vyvážet rohože už krátce po svém založení v roce 1992. „V začátcích jsme se snažili pokrýt potřeby československého trhu a seznámit naše obyvatelstvo s tímto stavebním prvkem. O možnosti exportu jsme se začali zajímat po rozdělení Československa ve druhé polovině 90. let,“ vzpomíná zakladatel firmy Gabriel Pavel.

Rohože mladoboleslavská firma vyrábí v desítkách variant, které se liší odolností i designem ( Autor: GAPA MB )

Zpočátku šel vývoz jen do Evropy. Na přelomu tisíciletí se začala firma zajímat také o Emiráty. Pavel ale přiznává, že první obchodní průzkum neměl valný výsledek. „Emiráty – samozřejmě vedle dalších zemí – jsme vnímali jako do budoucna velice zajímavou destinaci. Kolem roku 2000 proběhla naše první účast na mezinárodní výstavě BIG 5 v Dubaji. Nutno přiznat, že bez jakékoliv odezvy.“

Mezi důvody patřilo to, že jako nováček na asijském trhu firma tápala stran místní obchodní mentality. „Prostředí je úplně odlišné od našeho, obchodní a společenské zvyklosti byly velká neznámá,“ říká exportér. Podle něj je zároveň mýtus, že bohatí Arabové bez rozmyslu rozhazují peníze za luxusní zboží nebo nepraktické maličkosti. „Zákazníci v oblasti Emirátů patrně netrpí nedostatkem peněz, rozhodně je ale nevyhazují z oken a nepořizují si nefunkční zbytečnosti. Důležitá je pro ně efektivnost a praktičnost výrobku,“ podotýká.

Proti prachu, proti sněhu

V pouštním státě navíc podle něj hrály velkou roli odlišné klimatické podmínky. „Z těchto důvodů jsme rozšířili v té době už probíhající spolupráci s našimi tuzemskými testovacími a výzkumnými pracovišti. Na základě výsledků jsme pak technicky a kvalitativně upravili naše výrobky pro vyšší efektivitu čisticích zón pro oblast Blízkého východu,“ vysvětluje podnikatel. Důležitá byla odolnost proti prašnosti i ostrému slunci.

GAPA MB Společnost z Mladé Boleslavi založil podnikatel Gabriel Pavel v roce 1992. Název firmy je zkratkou majitelova jména. GAPA vyrábí rohože a čisticí zóny na jemné i hrubé nečistoty. Od roku 1996 je začala vyvážet také do zahraničí.



Postupně se sortiment rozšířil až na více než osmdesát typů rohoží a doplňků. Firma je prodává jak velkoodběratelům, tak drobným spotřebitelům. Práci dává zhruba čtyřem desítkám zaměstnanců.

„Snažíme se, aby byly naše rohože co nejuniverzálnější pro zákazníky z různých koutů světa – aby si je mohl koupit zrovna tak klient v Helsinkách, Singapuru i Sydney. Obecně ale platí, že v jižních zemích je hodně důležitý design. Tyto země nepoužívají rohože tolik jako země severské,“ podotýká Gabriel Pavel. Na severu je podle vývozce důležitá velká odolnost rohoží kvůli počasí. „Třeba v Moskvě používají proti sněhu různé kyseliny, protože když napadne půl metru, musejí takové závěje v podstatě rozpustit. A proti těmto chemikáliím musí být rohož také odolná,“ uvádí příklad.

Pravidelně na veletrhu Big 5

S upravenými rohožemi společnost v Emirátech prorazila. Jak ovšem majitel podotýká, česká firma je jen „malá ryba“ a musí hledat další zákazníky mimo jiné na veletrhu v Dubaji. „Při naší prezentaci spolupracujeme s agenturou CzechTrade – nejen v této lokalitě, ale i v mnoha dalších zemích. V Dubaji nabízí možnost představit se zákazníkům společný stánek na mezinárodní výstavě BIG 5. Musím zmínit výbornou práci Michala Nedělky, ředitele místní pobočky CzechTrade, při přípravě na tuto výstavu,“ říká exportér.

Podle něj je pomoc českých zástupců na exotických trzích klíčová, protože znají místní poměry a mentalitu. „My Češi někdy máme pocit, že je to všude jako u nás doma. Ovšem při obchodu musíme vždycky nejdřív pochopit a přijmout místní kulturní pravidla,“ dodává Gabriel Pavel s tím, že místní specifika je nutné promítnout i do nabízeného výrobku. Začíná to už od rohožky.