Zájem zbrojaře Strnada o koupi strategické firmy Škoda JS znamená bezpečnostní riziko

Klíčová role v jaderném průmyslu

Společnost Škoda JS se tradičně zaměřuje na jaderný průmysl. Je schopna dodávat jaderné reaktory, kontejnery na jaderný odpad a inženýring a servis v jaderných elektrárnách. Její strategický význam spočívá v potenciální budoucí úloze při zajišťování dodávek tuzemského průmyslu pro dostavbu jaderných bloků v Dukovanech a Temelíně.

Pokud by Korejci uspěli, posílili by svoji pozici v připravovaných tendrech na výběr hlavního dodavatele těchto zakázek za stovky miliard korun. Je však jasné, že jde o hodně a situace kolem prodeje Škody JS nebude jednoduchá. Podobně uvažují i další velcí investoři.

Společnost se dnes potýká s nedostatkem domácích zakázek a kvůli ruským vlastníkům byla zařazena na americký sankční seznam. To je hlavní důvod jejího prodeje. V minulosti se Škodou JS spolupracoval ruský gigant Rosatom, jeden ze zájemců o dostavbu domácích jaderných bloků. V později zrušeném temelínském tendru s ní vytvořil konsorcium.

Společnost Gazprombank deníku E15 pouze potvrdila, že Škoda JS je na prodej. Ve hře je však více firem a rozhodnutí dosud nepadlo. Už dříve se hovořilo o tom, že mezi další zájemce patří například Rosatom, francouzský Framatome, česká firma Crane Constancy Investments, kterou vlastní Braňo Prieložný a Michal Martinko a zbrojní Czechoslovak Group Jaroslava Strnada.

Soudní spory s ČEZ

Jak server Euro.cz nedávno informoval, v polovině října proběhlo první kolo podávání nabídek o koupi Škoda JS a do dalšího kola postoupily dvě společnosti. Které to jsou, zatím zůstává nejasné. Jistá je však jiná pikantní skutečnost, kterou zjistilo Euro.cz, že si nový vlastník „koupí“ i nedořešený spor s energetickou společností ČEZ.

Porcování ČEZ. Rumunský majetek české firmy si chtějí rozdělit tamní státní společnosti

Rumunský větrný park ČEZ Fantanele - Cogealac ( Autor: ČEZ )

ČEZ žaluje Škodu JS o 611 milionů korun, což je důsledek rozsáhlého falšování kontrolních svarů v Temelíně a Dukovanech. Když to vyšlo najevo, bylo nutné veškerou dokumentaci vyrobit znovu, což si vyžádalo drahé odstávky. Škoda JS za tento drahý šlendrián zodpovídala jako subdodavatel.

Mluvčí ČEZ Ladislav Kříž potvrdil Euru, že tento závazek, který představuje i reputační problém, přejde na nového vlastníka. Vzhledem k loňskému zisku Škody JS před zdaněním ve výši 235 milionů korun nejde zrovna o pakatel.

Co sleduje Strnad?

Za pozornost však stojí i zájem zbrojaře Jaroslava Strnada, jehož byznys v posledních několika letech expanduje, nezřídka ovšem s využitím pochybných až kriminálních obchodních praktik. Do značné míry přitom těží z důvěrných vazeb na hradní okruh, když se stal největším sponzorem prezidenta Miloše Zemana a na něj napojené Strany práv občanů.

Zeman na oplátku prosazuje Strnadovy obchodní zájmy a dokonce mu udělil státní vyznamenání, což je v případě obchodníka se zbraněmi velmi neobvyklé. Zapojení Strnadovy skupiny do chystané transakce vyvolává otazníky. Předznamenává bezpečnostní riziko vzhledem k jeho osobním vazbám a nekalým obchodním praktikám.

Některé Strnadovy firmy v čele s klíčovým sponzorem Zemanových kampaní Dako-CZ, jsou totiž vlastnicky propojeny s kontroverzním miliardářem ruského původu Alexejem Beljajevem. Beljajevovy firmy opakovaně v minulosti vyšetřovaly slovenské bezpečnostní složky. Beljajevův obchodní společník Lazar je ve zveřejněných zprávách Wikileaks označován za „příslušníka podsvětí“.

Kriminální aktivity Strnadových firem

To však není jediný problém kolem Strnadových firem. Některé jsou stále vyšetřovány v souvislosti s reexportem samohybných houfnic Dana a raketometů RM-70 přes izraelského prostředníka do Ázerbájdžánu, aniž by k těmto obchodům vydaly tuzemské úřady povolení. Jednalo se o první netransparentní prodej těžkých zbraní přes prostředníky členskou zemí EU do embargované zóny ázerbájdžánsko-karabašského konfliktu.

Loni v únoru přinesla média zprávu, že americká společnost SARN podala na koncern Czechoslovak Group žalobu kvůli jeho postupu a porušení smlouvy ve Strnadově firmě Retia vyrábějící radary. V žalobách se americká strana argumentuje kriminálními praktikami Strnadových firem. Soudní spory probíhají v USA.

V neposlední řadě se v balkánských médiích propírala podezření z praní špinavých peněz bývalých vysoce postavených představitelů makedonského režimu v čele s exšéfem tajné služby Sašou Mijalkovem, napojeným na expremiéra Nikolu Gruevského. Makedonské úřady vyšetřují Strnadovu roli při skupování některých srbských firem z černých fondů. V jejich hledáčku byla i továrna IVK 14. Oktobar v Kruševaci, kterou za nestandardních podmínek koupila dceřiná společnost skupiny Czechoslovak Group.

Z výše uvedených důvodů, a našlo by se jich víc, by měl být prodej strategického podniku, jako je Škoda JS, v centru pozornosti domácích zpravodajských služeb. Nejde jen o osud jedné strojírenské firmy, ale i o další střípek mozaiky v bezpečnostně-geopolitické orientaci České republiky.

