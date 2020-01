Zájem o sdílenou ekonomiku v Česku roste. Využívá ji už třetina lidí

Některou ze služeb sdílené ekonomiky loni vyzkoušelo 35 procent Čechů. Většinou podle průzkumu šlo o mladší lidi ve věku do 29 let z větších měst. „Lidé využívají služeb sdílené ekonomiky zejména kvůli finanční úspoře,“ sdělil Tomáš Macků z Ipsosu. „Ti, kteří služby sdílené ekonomiky nevyužívají, jako nejčastější důvody uvádějí nedostupnost služeb v okolí, případně obavy ze sdílení s cizími lidmi,“ doplnil. Více než desetina Čechů také sama poskytuje služby sdílené ekonomiky a dalších 16 procent dotázaných se na to chystá.

Nejrozšířenější službou byla platforma Uber nabízející přepravní služby, kterou podle loňského průzkumu využilo 14 procent Čechů. Její popularita stoupla, v roce 2018 ji využívalo podle průzkumu jen devět procent dotázaných. Zhruba desetina účastníků průzkumu pak loni využila také platformu Airbnb nabízející ubytování nebo službu Zonky, přes kterou lidé půjčují peníze ostatním.

Výrazně loni stouplo také povědomí o sdílené ekonomice vůbec. V roce 2018 tento pojem znalo jen 29 procent obyvatel Česka, kdežto loni už 38 procent. Po představení pojmu sdílená ekonomika si už ale některou ze služeb dokázaly vybavit skoro dvě třetiny účastníků průzkumu. Nejčastěji lidé znají služby pro sdílení bytů či aut.

Za přínosnou považuje sdílenou ekonomiku podle průzkumu zhruba polovina Čechů. Některé ze služeb sdílené ekonomiky ale v Česku čelí v poslední době kritice. Třeba Airbnb a podobné služby dlouhodobě kritizují obyvatelé centra Prahy a tamní radnice. Stěžují si třeba na hluk v noci v ulicích i domech, kde trvalé obyvatele nahrazují byty určené pro pronájem turistům. V řadě případů již také tato platforma opouští původní myšlenku sdílení majetku mezi soukromými osobami a blíží se spíš klasickým pronájmům. Web Deník N loni uvedl, že za největšími poskytovateli bytů v Praze přes Airbnb, kteří se prezentují jako fyzické osoby, stojí ubytovací firmy.

Alternativní poskytovatele taxislužeb typu Uber či Bolt (dříve Taxify) zase kritizují taxikáři, podle kterých zmíněné služby porušují zákon, protože jejich řidiči jezdí bez licence a nemusí splňovat stejné podmínky jako klasické taxislužby. Sněmovna nyní jedná o novele silničního zákona, která se zabývá podmínkami provozu taxislužby. Pravidla taxislužby se zřejmě zjednoduší ve prospěch alternativních přepravců.

Průzkum ke sdílené ekonomice prováděla firma Ipsos loni v říjnu. Zúčastnilo se ho přes internet 1009 obyvatel České republiky ve věku od 18 do 65 let.

Podíl Čechů využívajících sdílenou ekonomiku (v pct.) 2018 2019 Uber 9 14 Airbnb 8 11 Zonky 4 10 Liftago 2 6 BlaBlaCar 5 4 Rekola 1 4 Hlídačky.cz 2 3 Zavezu.cz 1 2 Bolt 1 2 Kickstarter 1 2

Zdroj: Ipsos

