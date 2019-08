Zájem o hypotéky klesá. Průměrná sazba se snížila na 2,68 procenta

Zájem o hypotéky ale klesá. V červenci bylo sjednáno 6615 hypoték, proti červnu o 504 hypoték méně. Objem činil 15,435 miliardy korun. V meziročním srovnání jsou letos počty nižší, ale objemy nepatrně vyšší. Letošní červenec kopíruje ten loňský s tím rozdílem, že před rokem byly hypotéky ještě levnější.

Za letošních sedm měsíců bylo sjednáno celkem 43 489 hypoték za 99 miliard korun. Například v roce 2016 bylo v období leden až červenec sjednáno 62 881 hypoték za téměř 122 miliard korun. Důvodem poklesu zájmu o hypotéky jsou zpřísněné podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů i vysoké ceny nemovitostí, které zřejmě v dohledné době klesat nebudou.

„Z dnešního pohledu se nezdá, že by se sazby měly brzy navyšovat zpět ke třem procentům. S kroky k uvolnění měnové politiky ve světě výrazně klesly výnosy českých státních dluhopisů, jakož i pravděpodobnost, že budou v Česku do pár let výrazně vyšší sazby. Pro banky je tak portfolio kvalitně zajištěných úvěrů, u kterých mají šanci zafixovat si příjmy na delší období, natolik lákavé, že stupňují konkurenční boj i v obchodně klidných měsících,“ uvedl analytik Fincentra Josef Rajdl.

Uvažujete o hypotéce? Spočítejte si její výši v kalkulačce

Pokud jde o objem poskytnutých úvěrů, je letošní červenec ve srovnání s tím loňským velmi podobný, řekl analytik společnosti ChytryHonza.cz Daniel Horňák. V minulém roce však sílily obavy klientů z říjnového zpřísnění podmínek, a proto byl o hypoteční úvěry vysoký zájem i v letních měsících. Hypoteční trh je tedy podle něj stabilní.

Základní příčinou divokého růstu cen bytů jsou extrémně nízké úrokové sazby, které nutí bohaté lidi investovat do nemovitostí. Čtěte více v eseji Levné peníze, drahé byty

Ředitel hypotečních úvěrů Raiffeisenbank Milan Voldřich upozornil na to, že letní prázdniny jsou pro hypotéky okurkovou sezonou, tudíž lze počet sjednaných hypoték považovat za poměrně překvapivý v pozitivním slova smyslu. Poprvé v tomto roce se prodalo v objemu více hypoték než v loňském období a počet hypoték je srovnatelný s jarním obdobím, kdy se naopak hypotékám obvykle daří. Domnívá se však, že jde spíše o jednoměsíční anomálii. Příznivý trend snižování sazeb bude podle něj pokračovat i v srpnu a září.

Očekávaný celoroční pokles bude podle analytika České bankovní asociace Vladimíra Staňury citelný. Už teď je trh podle něho o více než 20 miliard korun nižší než ten loňský. Při celkovém objemu trhu okolo 200 miliard korun v roce 2018 se dá mluvit mluvit o více než desetinovém poklesu. „To, ze celkově rok 2019 nedožene výsledkově rok 2018, je jasné už několik měsíců, protože propad ze začátku roku byl tak velký, ze je reálně v průběhu roku nedohnatelný,“ doplnil jednatel poradenské firmy Capek&Co Michal Čapek.

