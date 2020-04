Nejsmrtelnější průběh epidemie Covid-19 má zřejmě Británie. Obětí je už víc než 14 tisíc

Podle předního britského experta na veřejné zdraví, ředitele institutu pro globální zdraví při londýnské univerzitě UCL Anthony Costella, je ve Spojeném království epidemie covid-19 pravděpodobně nejvíce smrtící ze všech zemí Evropy. V zemi již na nový koronavirus zemřelo více než 14 tisíc lidí.

Podle Costella by první vlna krize mohla v Británii přinést 40 tisíc mrtvých. Costello také zmínil „systémová pochybení“ v postupu vlády.

Před výborem poslanců vystoupil také ministr zdravotnictví Matt Hancock, který čelil otázkám ohledně rozsahu testování potenciálních nakažených a dalších opatření. Britská vláda v posledních týdnech čelí kritice v souvislosti s řadou aspektů boje proti koronaviru. Nejdříve zaznívaly výhrady kvůli pozdějšímu zavedení plošných omezení, poté se velkým tématem stal i nedostatek ochranných pomůcek ve zdravotnictví a relativně pomalé testování. Jeden z hlavních vládních expertů Patrick Vallance uvedl, že stopování nákazy po prvotní fázi epidemie nezrychlovalo „tak, jak zrychlovat mělo“.

Podle Costella je „krutá realita“ taková, že „jsme byli ve více ohledech příliš pomalí“. „Ale při druhé vlně můžeme zajistit, že příliš pomalí nebudeme,“ citovala agentura Reuters univerzitního profesora, který v minulosti vedl jednu ze sekcí Světové zdravotnické organizace. Podle Costella je třeba určit, která „systémová pochybení“ způsobila, že „máme pravděpodobně nejvyšší míru úmrtí v Evropě“.

Po hospitalizaci už v Británii zemřelo přes 13 500 lidí nakažených virem SARS-CoV-2, přičemž od 7. dubna bylo každý den oznámeno přes 700 nových úmrtí. Další stovky, možná i tisíce lidí podle všeho na nemoc covid-19 umřeli v domovech pro seniory. Vallance v březnu uvedl, že konečná bilance pod 20.000 mrtvými by byla pro zemi dobrým výsledkem, Costello však míní, že jen první vlna nákazy by si mohla vyžádat 40 tisíc obětí.

Po Costellovi se do dálkového slyšení zdravotnického výboru dolní komory parlamentu zapojil ministr zdravotnictví Hancock, který uvedl, že křivku znázorňující průběh epidemie už se podařilo „dostat pod kontrolu“. Nyní prý vláda usiluje o to, aby bylo možné provádět testy u všech lidí s příznaky covid-19. „Předpokládám, že se tam budeme schopni dostat relativně brzy, protože zvyšujeme kapacitu,“ uvedl ministr podle deníku The Guardian.

Aktuálně laboratoře v Británii analyzují něco přes 18 tisíc vzorků denně, podle Hancocka jsou ovšem možnosti ještě asi o dvě třetiny vyšší. I tak by ovšem byla výkonnost daleko pod hranicí 100 tisíc testů, což je mez, které vláda slíbila dosáhnout do začátku května.

„Nyní jsme testování učinili dostupným pro všechny napříč (státním zdravotnickým systémem) NHS, kdo to potřebují, pro všechny pracovníky, kteří mají symptomy,“ prohlásil Hancock. Šéfka profesní komory britských zdravotních sester Donna Kinnairová předtím poslancům řekla, že se doslechla o případech, kdy sestry absolvovaly dlouhou cestu do testovacího centra a následně byly odmítnuty.

Ministr zdravotnictví čelil také otázkám ohledně nedostatku ochranného vybavení, načež reagoval slovy o „globální situaci, v níž je k dispozici méně ochranných pomůcek, než svět potřebuje“. Když se jej jeho předchůdce Jeremy Hunt zeptal, zda budou mít britské nemocnice o víkendu dostatek úborů pro péči o infekční pacienty, ministr odpověděl, že „je to výzva“.

V britských nemocnicích zemřelo za 24 hodin dalších 847 lidí nakažených koronavirem. Dnešní bilance obětí covid-19 je nižší než ta čtvrteční, ale vyšší než v předchozích dnech tohoto týdne. Celkem si v Británii koronavirus vyžádal již 14 576 lidských životů, informovalo ministerstvo zdravotnictví. Nákaza virem SARS-CoV-2 se prokázala u více než 108 tisíc lidí.

Ve čtvrtek britské úřady hlásily za 24 hodin 861 obětí nemoci covid-19, dnes je tedy bilance mrtvých o 14 nižší. Ve středu ministerstvo informovalo o 761, v úterý o 778 a v pondělí o 717 obětech nákazy koronavirem. Dosud nejvyšší denní bilanci – 980 mrtvých – Británie oznámila 10. dubna.

Denní bilance zahrnují jen oběti z nemocnic, nejsou v nich mrtví například z domovů důchodců a dalších pečovatelských domů jako v některých jiných evropských zemích, například ve Francii či v Belgii.

„Testováno bylo 341 551 lidí a 108 692 testů vyšlo pozitivních,“ uvedlo dnes ministerstvo zdravotnictví. Od čtvrtka tak přibylo téměř 5600 infikovaných, zatímco ve středu a ve čtvrtek ministerstvo hlásilo 4600 nových případů. Testovaných bylo od čtvrtka dalších téměř 14 tisíc lidí.

Británie ve čtvrtek prodloužila o nejméně tři týdny platnost karanténních opatřeních, které v boji s koronavirem zavedla 23. března, tedy později než značná část jiných evropských zemí.

Ministr zahraničí Dominic Raab, který zastupuje nemocného premiéra Borise Johnsona, ve čtvrtek prohlásil, že by bylo nyní nezodpovědné stanovit termíny, kdy budou opatření zrušena. Mluvčí Borise Johnsona, který se z nemoci covid-19 zotavuje ve venkovském sídle Chequers, dnes řekl, že premiér se ve čtvrtek s ministrem Raabem spojil, dál ale odpočívá a nevěnuje se vládní agendě.