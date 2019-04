Agentura CzechTrade: Pomáháme firmám uplatnit se na trzích

Chtějí-li si české firmy udržet konkurenceschopnost na světových trzích, musí být jejich produkce srovnatelná z hlediska kvality a efektivity práce i nákladů. Pro zvyšování produktivity vyhledávají nové výrobní možnosti, využívají výzkumných programů a nových technologií.

Agentura CzechTrade jim pomáhá uplatnit se na zahraničních trzích. Můžeme říci, že nejen mezi strojírenskými firmami patří k nejvyhledávanějším službám detailní cílený průzkum trhu, oslovení potenciálních zahraničních partnerů, ověření jejich zájmu o produkci či služby českých firem nebo dlouhodobá exportní asistence. Největší přidanou hodnotou služeb zahraničních kanceláří CzechTrade je znalost místního prostředí a ověřené kontakty, ke kterým by se firmy samy jen těžko dostávaly.

CzechTrade rovněž organizuje cílené mise pro exportní aliance, oborové asociace, sdružení a klastry v daném teritoriu. Příkladem mohou být mise českých strojařů do Kazachstánu nebo mise dodavatelů techniky a vybavení do oceláren a do loděnic, obě do Turecka.

Jednou z nejefektivnějších forem B2B jednání je organizace Sourcing days, tedy dodavatelských fór se zahraničními nákupčími. Letos organizuje CzechTrade již devátý ročník Sourcing day Tschechien v Plzni, akce se koná pravidelně v květnu. Přijíždí na ni zhruba patnáct nákupčích z Německa, kteří si předem vybírají mezi dvěma stovkami českých výrobců své příští dodavatele.

V nedávné době zorganizoval CzechTrade Sourcing day např. pro předního evropského výrobce návěsů a přívěsů německou strojírenskou firmu König, portugalskou OGMU, belgický Drever, britské společnosti Mezzanine, Jaguar Land Rover či pro Bowman.

CzechTrade připravuje také společné účasti českých firem na zahraničních veletrzích, a to i v rámci projektů NOVUMM a NOVUMM KET. Jde například o britské SubCon a Advanced Engineering, švédský Elmia Subcontractor, německý Hannover Messe, nizozemský ESEF, francouzský Global Industrie a ruskou Metalloobrabotku.

Autor je vedoucí prodejního týmu strojírenství agentury CzechTrade

