Zadlužený čínský gigant HNA prodá nemovitosti za 2,2 miliardy dolarů

Peking z nich původně chtěl mít globální šampiony a umožňoval jim přístup k levným penězům. Před nedávnem ale změnil postoj ze strachu, že příliš zadlužené firmy by mohly ohrozit stabilitu čínské ekonomiky. Nařizuje jim proto, že se mají samy zachránit, což znamená, že musejí rychle prodat majetek, aby mohly splatit dluh a vyhnout se tomu, že je bude zachraňovat vláda, uvedla agentura Bloomberg.

Pokud tak neučiní, dostanou se pod správu regulátora, jako se to minulý měsíc stalo společnosti poskytující pojištění Anbang Insurance Group. Bývalý šéf Anbangu Wu Siao-chuej čelí trestnímu stíhání za podvodné získávání financí. To je vážné obvinění, za které by Wu v případě, že bude uznán vinným, mohl dostat až doživotí.

Jaký postup vláda zvolí v případě CEFC, která má svou evropskou centrálu v České republice, koupila podíly v několika zdejších firmách a chystala se investovat i do ruského státního ropného podniku Rosněfť, zůstává nejasné. Její šéf Jie Ťien-ming, jmenovaný poradcem českého prezidenta Miloše Zemana, byl podle některých informací v Číně v polovině února zatčen.

