Za deset let až půl milionu elektromobilů. Česko čeká výrazný vzestup elektromobility

V roce 2030 by v Česku mohlo jezdit až 523 tisíc elektromobilů. V současnosti jsou to zhruba 3000 plně elektrických vozidel. Počítá s tím studie zpracovaná pro provozovatele české přenosové soustavy a distribučních sítí. Pesimistický scénář počítá s minimálně 26 tisíci elektromobily na českých silnicích.

V případě půl milionu elektromobilů by se špičkové zatížení sítě mohlo zvýšit o téměř 1898 MW. Loni nejvyšší denní zatížení české sítě dosáhlo 10 901 MW. V současnosti je v České republice k dispozici zhruba 600 veřejných dobíjecích stanic, podle nejdramatičtějších odhadů by jich však už za 15 let mělo být zapotřebí přes 154.000.

„Nejvýraznější dopady budou nepřekvapivě čekat Prahu, Brno a Ostravu. Například právě Ostrava bude podle středního scénáře studie od společnosti Euroenergy potřebovat dodatečný dobíjecí výkon 18 megawattů, podle vysokého scénáře ale až 49 megawattů,“ uvedla Adéla Denková z analytického projektu Česko v datech.

Pro stabilizaci energetického systému již nyní vznikají nové způsoby a nástroje. V případě elektromobility například mohou distributoři elektřiny sníženou cenou motivovat řidiče k tomu, aby odebírali proud mimo dobíjecí špičku. Další možnost nabízí rozložení dobíjení tak, aby se všechny elektromobily připojené v určitém časovém úseku nenabíjely najednou. Takový způsob vyžaduje pokročilé digitální technologie pro vzájemnou komunikaci mezi vozidlem, dobíjecí stanicí a elektrickou soustavou. Naděje se také upínají k chytrým technologiím pro výrobu a využívání energie, včetně jejího ukládání. V Česku prozatím běží pilotní provoz tří velkokapacitních baterií s kapacitou mezi 1,2 MWh a 2,8 MWh spuštěných mezi lety 2017 a 2019.

Nástup elektromobilů v Česku se předpokládal v letošním roce v souvislosti se zavedením pokut pro automobilky za neplnění emisních limitů v jejich flotilách. Právě elektromobily průměr emisí výrazně snižují. Prodeje ale zasáhla epidemie koronaviru.

Elektromobilita je v mnohých ohledech stále nové téma. Svaz průmyslu a dopravy ČR společně se svými členy, zástupci ministerstva financí, Generálního finančního ředitelství, ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstva průmyslu a obchodu a Sdružení automobilového průmyslu připravil příručku, která má podnikatelům osvětlit nejasnosti v daňových postupech při provozu elektromobilů. Příručka například vyjasňuje, jakým způsobem účtovat dobíjení firemních elektromobilů v domácnosti zaměstnanců nebo režimy pořízení dobíjecích wallboxů a jejich využívání pro služební i pro soukromé účely.