Z obchodní války mezi Čínou a USA může těžit Německo a celá EU, tvrdí Ifo

Zisky Německa a EU se přitom budou přímo odvíjet od výše zaváděných cel. Čím vyšší cla, tím větší bude zisk Evropanů. Pokud například Washington zvedne cla na další čínský dovoz v objemu 300 miliard dolarů (6,9 bilionu korun), mohlo by na tom Německo vydělat dalších 94 milionů eur a EU jako celek 1,5 miliardy eur, vypočetla Steiningerová.

Pokud by Čína jako protiopatření zvedla o deset procent dovozní cla na americké zboží, těžilo by z toho Německo a EU ještě více. V tomto případě by se totiž podle studie Ifo mohly těšit na příjmy vyšší o 323 milionů eur, respektive o 1,7 miliardy eur.

Naopak USA by takový vývoj obchodní války stál 1,5 miliardy a Čínu by připravil dokonce o 21,6 miliardy eur, uvádí studie. Navíc by konflikt měl „škodlivé vedlejší následky pro všechny, protože by dále oslabil důvěru investorů a spotřebitelů na celém světě za situace, kdy je globální konjunktura už tak křehká,“ řekl novinářům prezident Ifo Clemens Fuest.

Ifo na svých stránkách zdůrazňuje, že ve výpočtech nezohlednil oslabení čínské měny jüan ani rostoucí nejistotu investorů.

Dosavadní vývoj německé ekonomiky, která je na situaci v globálním obchodu velmi citlivá, prozatím ale s těmito výpočty nekoresponduje. Hrubý domácí produkt (HDP) Německa se v letošním druhém čtvrtletí snížil o 0,1 procenta oproti prvnímu kvartálu, ve kterém vzrostl o 0,4 procenta. Německá vláda předpokládá, že v celém letošním roce tempo hospodářského růstu v Německu zpomalí na pouhých 0,5 procenta z loňských 1,4 procenta.

