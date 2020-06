Z krize těží kurýrní služba DoDo. Letos míří na půlmiliardový obrat

Kurýrní služba DoDo rozváží od roku 2018 zejména po Praze zboží pro Mall.cz, Tesco, Košík, Rohlík, KFC či Bageterii Boulevard. Přes DoDo si ale zákazníci mohou objednat cokoli včetně doručení balíků na poštu. Letošek kurýrům z DoDo zatím přeje.

Služba využila příležitost, kterou jí přinesla koronavirová krize, a už v půlce letošního roku překročí svůj loňský obrat. I loni přitom meziročně rostla o 300 procent s tržbami 250 milionů korun a se ziskem v řádu milionů korun.

Společnost zaměstnává zhruba tisíc kurýrů, jen během koronavirové krize nabrala o třetinu lidí více. V květnu vstoupila nově do Maďarska, přítomna je na Slovensku. Působí také v Polsku a příští rok by mohla expandovat do Rumunska a Bulharska. Ráda by postupně pronikla také do Německa.

Letošní obrat firmy se může vyšplhat k půlmiliardě korun. Během krize výrazně rostla divize DoDo Fresh rozvážející čerstvé jídlo, což je paradoxní vzhledem k nedávno oznámenému konci Uber Eats v Česku. „Restaurace začínají rozvoz vnímat a řešit jinak – samy. Rozvážkové služby typu Uber Eats mají řadu nevýhod. Tou první je, že restaurace přijde o mnoho peněz na poplatcích.

Mnohem větším problémem ale je, že daný podnik přichází o svou identitu a o svůj kontakt se zákazníkem,“ upozorňuje Michal Menšík, šéf společnosti DoDo. Právě na tyto restaurace DoDo cílí a nabízí jim co-brandovaný vůz a uniformu kurýra.

Počátky služby DoDo se datují do prosince 2015. Projekt byl první akvizicí startupového fondu společnosti Inveo.