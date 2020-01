Zóna dobře využité příležitosti: Trumpův program pro chudé svědčí hlavně miliardářům

Donald Trump v čele Bílého domu vede Spojené státy směrem, který vyhovuje americkým superboháčům, a to přesto, že se v předvolební kampani profiloval jako prezidentský kandidát pracujících.

Efekt daňových reforem Trumpova kabinetu, díky kterým bohatne americká elita, rozebraly weby The New York Times, Wall Street Journal a investigativní portál ProPublica.

V roce 2018 (rok od zavedení Trumpova daňového balíčku Tax Cuts and Jobs 2017) se poprvé v historii Spojených států stalo, že 400 nejbohatších amerických rodin danilo své příjmy nižší sazbou než chudší polovina všech Američanů, uvedla televize CBS.

Čtyři sta nejbohatších v roce 2018 danilo příjmy sazbou 23 procent, chudší polovina Američanů sazbou 24,2 procenta, uvádí analýza dvojice ekonomů univerzity v kalifornském Berkeley, Emmanuely Saezové a Gabriela Zucmana.

Zdanění bohatých se sice v USA snižuje již celé dekády, napsal britský Guardian. V 60. letech minulého století platilo 400 nejbohatších amerických rodin daně sazbou až 56 procent, v roce 1980 se tato snížila na 40 procentních bodů. Trumpova daňová reforma podle něj ovšem proces dokonala.

„Plní kapsy bohatým na úkor pracujících,“ vyjádřil se Camiile Maldonado, komentátor časopisu Forbes. „Většina daňových úlev patřila podnikům a jednotlivcům s vyššími příjmy, u kterých je méně pravděpodobné, že to, co ušetří na daních, hned utratí,“ uvedla o daňové reformě z Trumpovy dílny zpráva amerického Kongresu.

A bohatým podle amerických médií nahrává i další „třešnička“ z Trumpovy daňové dílny - „zóny příležitostí“ (v originále „opportunity zones“). Program cílí na Američany přiznávající kapitálové zisky. Těm se umožňuje na určitou dobu vyhnout zdanění těchto příjmů za podmínky investic do projektů nacházejících se v nízkopříjmových oblastech stanovených federální vládou (zón příležitostí).

Injekce od Trumpa

Původním cílem tohoto programu, jak jej Trump představoval veřejnosti, mělo být nastartovat ekonomiku, dostat kapitál do chudých oblastí, a tím zlepšit i život tamních lidí.

V loňském roce ale média poukázala na to, že program má i stránku, o které se nemluví. Psalo se o tom, že nezdaněné zisky sice končí v chudších oblastech, ovšem investované do luxusních developerských projektů či služeb pro movité Američany. Roli v tom, které oblasti byly do „zón příležitostí“ zařazovány, měly hrát známosti a politické vazby. Daňové úlevy z velké části pomáhají realitnímu trhu, na kterém Trump kdysi zbohatl a kde má výrazné obchodní zájmy i dnes. Zároveň přitahují lidi s osobními a profesními vazbami na prezidenta, napsaly na to konto The New York Times.

Výčet netypických „projektů pro chudé“, které novináři NYT zmapovali, je rozsáhlý. Například v New Orleans byla do programu včleněna stavba luxusního hotelu v populární čtvrti Warehouse District, a to pod taktovkou firmy Skybridge Capital patřící bývalému mluvčímu Bílého domu Anthonymu Scaramuccimu.

V Houstonu pak „chudí“ dostali 46patrový rezidentní mrakodrap The Preston. Měsíční nájemné za dvoupokojový byt v objektu začíná na necelých 4 tisících dolarů, což dělá něco přes 90 tisíc korun, poznamenává portál Texashousers.net.

Luxus pro chudé

K podobnému případu došlo i v Miami, kde byl do zóny příležitostí zahrnut projekt nového kancelářského a obchodního centra v módní čtvrti Design District. Ta je vedena jako zóna příležitosti pro investory celá, přestože v ní v posledních letech velmi výrazně rostou ceny realit. Loni v červnu novináři upozornili na další netradiční investiční záměr „pro chudé“: projekt multifunkčního centra Port Covington v Baltimoru, z velké části vlastněný společností zakladatele oděvní značky Under Armour Kevinem Plankem.

Podobným příkladem jsou projekty zakladatele hypotéční záložny Quicken Loans Dana Gilberta, který chce v rámci daňových úlev z programu opportunity zones stavět domy v centru Detroitu.

Prolobboval to

Z interních e-mailů, které se dostaly na veřejnost, vyplývá, že se Gilbertovi zástupci pokoušeli komunikovat s představiteli státní správy na lokální, státní i federální úrovni a zajímali se o to, které oblasti by do programu mohly být zařazeny.

Do vazeb kolem zón příležitostí měl být „namočen“ sám americký ministr financí Mnuchin. Ten měl intervenovat ve prospěch zařazení do programu jedné oblasti v Nevadě, ve které vlastní pozemky známý miliardář Michael Milken. Poté, co věc rozmázla americká média, se Mnuchin nechal slyšet, že o Milkenových investicích v lokalitě nevěděl, informoval portál Bloomberg.

