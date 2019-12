Vzpurnost, agresivita, opilost: počet konfliktů na palubách letadel roste

Doprava na nebi s levnějšími letenkami houstne. S tím se objevuje stále více případů, kdy nervózní cestující (často pod vlivem alkoholu) nezvládají pohromy, které se na ně valí. Ať už to jsou nekonečné fronty na letištích při odbavení, zpožděné lety, potíže se ztracenými zavazadly a hlavně čím dál stísněnější prostory v ekonomické třídě, do nichž dopravci umisťují stále více lidí.

Podle poslední statistiky Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) počet konfliktů vzrůstá. V roce 2017 se jich odehrálo 8731, jeden incident připadal na 1053 letů. Mezi roky 2007 a 2017 se jich událo více než 66 tisíc. A trend má trvale vzrůstající tendenci.

Ne všechny střety však byly do statistiky zahrnuty, mnozí letečtí dopravci z nejrůznějších důvodů data neposkytli.

Zaslalo je pouze 81 z nich, což byl zlomek z jejich počtu, týkala se 900 tisíců letů.

Jde i o život

Ze statistiky nicméně jasně vyplynulo, že se nejen zvyšuje frekvence incidentů, ale i jejich tvrdost. Podle IATA to vzbuzuje obavy leteckých společností, vlád a cestujících. Zahrnují „násilí proti posádkám letounů, ostatním cestujícím, jejich obtěžování, nedodržování bezpečnostních instrukcí“. Následkem toho jsou lety často zpožděné nebo odkláněné. Kvůli mezerám v zákonech přečiny bývají často nepotrestané.

Už v roce 2015 IATA poukázala na to, že největší obavy posádek vzbuzují vedle nečekaných turbulencí vzpurní, neukáznění, často naprosto nezvladatelní cestující.

Nejvíce je děsí ti opilí či drogami omámení, nerespektující žádná pravidla a nařízení. Často se potýkají i s nedisciplinovaností a agresivitou kuřáků.

IATA vážnost incidentů dělí do čtyř úrovní. V té první se nepatřičné chování odehrává převážně ve verbální rovině. Cestující například nedodržují pravidla ani instrukce posádky.

V druhé už dochází k fyzickému kontaktu. V třetí a čtvrté nepatřičné chování cestujících vrcholí, například se domáhají vstupu do kabiny pilotů, a přerůstá v ohrožení životů.

V roce 2017 do první úrovně spadalo 86 procent konfliktů, do druhé deset procent a do třetí a čtvrté čtyři procenta.

Článek vyšel v magazínu Profit