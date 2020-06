Vzpoura traderů? Zaměstnanci londýnské burzy žádají o zkrácení pracovních směn

Pracovníci London Stock Exchange (LSE), jedné z nejvýznamnějších akciových burz vůbec, by si přáli, aby se každodenní obchodování smrsklo ze současných osmi a půl na sedm hodin. Věří, že by to mohlo pomoci jak jim osobně, tak i samotným klientům.

Z hlediska počtu hodin, které musejí každý den strávit v práci, patří londýnští tradeři skutečně k jedněm z těch nejvytíženějších. Zdejší trh je otevřen od osmi ráno do půl páté odpoledne. Protože ale mají vedle obchodování jako takového na starost i celou řadu dalších povinností, obvykle docházejí do zaměstnání o dvě hodiny dříve a o stejné dvě hodiny později z něj rovněž odcházejí, jak vysvětlila zpravodajskému serveru BBC šéfka Asociace evropských finančních trhů April Dayová.

Je jasné, že z dlouhodobého hlediska je takto náročné pracovní vytížení dotčených zaměstnanců neudržitelné. A to jak vzhledem ke zdravotním, tak i osobním důvodům.

„Zkrácení obchodních hodin má potenciál zlepšit pohodu na pracovišti a zajistit různorodost, a s tím by se z pohledu našich klientů mohly dostavit i lepší výsledky,“ cituje zmíněný web jednu z předních zástupkyň Investiční asociace Galinu Dimitrovovou.

„Skutečnost, že většina účastníků konzultace (realizované) LSE, která se týkala (počtu) obchodních hodin, souhlasila, je jen dalším argumentem pro to, že nastal čas tyto hodiny zkrátit.“

Jde to i v Americe a Asii

Ostatně, z globálního hlediska by se nejednalo o nic až tak neobvyklého, neboť v jiných částech světa pracují tradeři o poznání kratší dobu než jejich britští kolegové. Zatímco americké burzy bývají standardně otevřeny šest a půl hodiny, v Asii je to dokonce ještě o třicet minut denně méně.

Podle Dayové již nejsou osmi a vícehodinové pracovní směny nutné, neboť řadu věcí obstarávají v dnešní době namísto lidí počítače. Jejich zkrácením by se navíc vyřešil jeden důležitý nedostatek, jenž je s obchodováním na trzích spjat dlouhodobě.

„Věříme, že menší počet hodin by dokázal obchodování, které je občas až zbytečně moc nataženo, zhustit, a to zejména díky efektům, jež s sebou přinesla zvyšující se automatizace,“ říká.

Jak zareagují na druhé straně Lamanšského průlivu?

Přestože průzkum mezi zaměstnanci LSE hovoří zcela jasně, zavedení navrhované změny do praxe, navzdory všemu výše uvedenému, zas tak jednoznačnou záležitostí být nemusí. Kromě samotného přání na zkrácení obchodních hodin se totiž oslovení tradeři shodli i na tom, že je potřeba, aby na stejný režim najeli rovněž jejich kolegové z pařížského Euronextu a dalších významných akciových burz nacházejících se na starém kontinentu.

Kratší pracovní doba nadále frčí

Burzy, potažmo banky a ostatní finanční podniky by ani zdaleka nemusely být jedinými institucemi s takto redukovanou pracovní dobou. Možnost trávit v zaměstnání méně času než doposud by totiž mohla být zavedena celoplošně, alespoň jak naznačují některé zprávy přicházející ze zahraničí. Jednou z posledních osobností, která se v nedávné době k tomuto stanovisku vyslovila kladně, byla například novozélandská premiérka Jacinda Ardernová.

Podle devětatřicetileté političky by bylo ideální, kdyby její krajané mohli pracovat pouze čtyři dny v týdnu. Je totiž přesvědčena, že by tak lidé měli více času na cestování, čímž by pomohli stimulovat domácí turistický ruch, a potažmo i celou tamní ekonomiku, která byla podobně jako většina ostatních tvrdě zasažena pandemií nebezpečného koronaviru.