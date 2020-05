Vzlet povolen. Dopravní letadla v Asii a Austrálii se pomalu vrací na oblohu, má to ale háček

Asijské a australské letecké společnosti začínají pozvolna obnovovat provoz svých letounů. Tedy alespoň na některých vnitrostátních linkách. Běžný cestující se nicméně na jejich paluby dostane spíše jen výjimečně.

Thajsko, Vietnam, Malajsie, Čína nebo Austrálie. Tam všude se nyní dispečeři setkávají se stále hustším letovým provozem. Ten sice ani zdaleka není tak rušný jako v předpandemickém období, ve srovnání s několika uplynulými týdny se nicméně přeci jen jedná o značný nárůst.

Mezi dopravci, kteří opětovně zahájili svoji činnost, jsou například nízkonákladové aerolinky AirAsia. Ty své vnitrostátní lety spustily již ve středu 29. dubna, a to konkrétně v Malajsii. O dva dny později začaly létat v sousedním Thajsku, přičemž v dalších květnových dnech přidaly ještě Indii, Indonésii a Filipíny.

Vzhledem k povaze těchto letů se na ně však obyčejní pasažéři dostanou pouze zřídkakdy. Mnoho z nich je totiž realizováno na příkaz tamních vlád a slouží především k přepravě zdravotnického materiálu. V případě nutnosti jsou navíc volná místa nabízena především lékařům a dalším důležitým pracovníkům z první linie, kteří se potřebují dostat z jednoho koutu země na druhý.

Kdy bude možné cestovat jako dřív?

A podobná situace nyní panuje i v Austrálii, kde největší tamní dopravce Qantas začíná ve spolupráci s vládou a s jejím finančním přispěním rovněž navyšovat své provozní kapacity na některých významných vnitrostátních linkách.

„Trať z Melbourne do Sydney je druhou nejvytíženějších (leteckou) linkou na světě,“ cituje zpravodajský web CNN mluvčího společnosti. „Normálně na ní vypravujeme pět letů za hodinu, teď jich máme sedm týdně.“

Také tyto spoje jsou vyhrazeny především pracovníkům, kteří pomáhají mírnit dopady epidemie způsobené nebezpečným koronavirem. „Nejedná se o lety, které by byly využitelné komerčně. Od neomezeného cestování mezi jednotlivými australskými státy (a teritorii) jsme pořád ještě daleko,“ říká mluvčí Qantasu s tím, že podle odhadu vedení by k němu mohlo dojít nejdříve v polovině června.

Navzdory absenci platících cestujících jsou každopádně takovéto lety výhodné i pro samotné aerolinky, a to hned ze dvou důvodů. Díky nim se do vzduchu dostanou jak dotčená dopravní letadla – která by jinak jen nečinně stála zaparkovaná na letištích, což jim pochopitelně z provozního hlediska nijak nesvědčí – tak i samotní piloti, u nichž by zase v opačném případě hrozilo, že by takříkajíc vyšli ze cviku, v důsledku čehož by teoreticky mohly nastat komplikace při prodlužování jejich pilotních licencí a dalších nezbytně nutných kvalifikací.

Ve Vietnamu se rozbíhá domácí turistika

V omezené míře se létá taktéž ve Vietnamu, kde dokonce podle CNN dostalo několik tamních cestovních kanceláří povolení organizovat domácí turistické zájezdy, neboť se šíření koronaviru v tomto jihoasijském státě podařilo, alespoň na základě oficiálních údajů, poměrně efektivně zastavit. Server Worldometers.info uvádí, že země eviduje pouhých 271 nakažených a žádného mrtvého. I tak ale platí, že žádné z vietnamských letadel nesmí být plně obsazeno. Vzhledem k pravidlům takzvaného sociálního odloučení musí být mezi pasažéry vždy jedno sedadlo prázdné.

Kdy poletí i Češi?

Na alespoň částečné obnovení provozu se podle informací ČTK připravuje i tuzemská skupina Smartwings, do které patří rovněž i České aerolinie. Její rezervační systém je v současné době sice pro cestující stále nedostupný, přičemž na tomto stavu by se nemělo nic změnit minimálně do 17. května, v uplynulých dnech nicméně společnost prostřednictvím tiskového prohlášení uvedla, že svoji komerční činnost začne postupně obnovovat.

Jak rychle to půjde, bude každopádně záležet především na aktuálním vývoji podmínek v jednotlivých evropských zemích a potenciálním zájmu cestujících. Mezi prvními destinacemi, kam by se Češi po opětovném zahájení provozu mohli díky nim podívat, jsou Paříž, Frankfurt či Amsterdam.

